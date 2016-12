ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

As eleições municipais deste ano resultaram em uma renovação de 52% no quadro de parlamentares da Câmara de Cuiabá.

O índice, embora seja menor do que o apresentando no pleito anterior - quando as mudanças chegaram a 70% -, afastou da Casa de Leis vereadores experientes.

Apenas 12 dos 25 conseguiram se reeleger. Outros 13 assumem pela primeira vez ou voltam ao parlamento após um período.

Entre os novos eleitos, há pessoas sem experiência alguma na política, como o empresário Felipe Wellaton (PV) e o odontólogo Dr. Xavier (PTC), ou outros que já atuaram no poder público, como o ex-secretário municipal de Educação, Gilberto Figueiredo (PSB).

Outro novato é Vinicyus Clovito (PP), que herdou a base política de seu pai, o ex-vereador Clovito Hugueney, morto em maio de 2015.

Há também políticos com passagens por casas legislativas. Neste caso estão Eliseu Nascimento (PSDC), que chegou a assumir uma cadeira na Assembleia, e Misael Galvão (PSB), ex-suplente que já chegou a ser vereador por um curto período.

A lista de novatos ainda é composta pelos eleitos Diego Guimarães (PP), Abilio Júnior (PSC), Sargento Joelson (PSC) e Orivaldo da Farmácia (PRP).

Para o próximo mandato, entre os vereadores que conseguiram se reeleger estão Toninho de Souza (PSD), Renivaldo Nascimento (PSDB), Adevair Cabral (PSDB), Dr. Ricardo Saad (PSDB) e Juca do Guaraná (PTdoB).

Também continuarão na Casa de Leis os vereadores Chico 2000 (PR), Dilemário Alencar (PROS), Lilo Pinheiro (PRP), Mario Nadaf (PV), Marcrean Santos (PRTB), Paulo Araújo (PP) e Wilson Kero Kero (PSL).

Dos atuais vereadores, alguns não conseguiram se reeleger, como Onofre Júnior (PSB) e Lueci Ramos (PSDB). Outros sequer tentaram novo mandato, como Haroldo Kuzai (SD).

Maior bancada

O Partido Verde (PV) foi a sigla que mais se fortaleceu nas eleições deste ano.

O PV ocupava apenas uma cadeira nestes últimos quatro anos, mas saiu da eleição com quatro vereadores, tornando-se a maior bancada.

Os vereadores eleitos pelo partido são Mario Nadaf, Felipe Wellaton, Justino Malheiros e Delegado Marcos Veloso.

Nenhuma mulher no parlamento

Uma das maiores surpresas das eleições para vereador este ano, em Cuiabá, foi a ausência de mulheres no parlamento.

Na legislatura anterior, a vereadora Lueci Ramos (PSDB) era a única representante do sexo feminino na Câmara de Cuiabá.

Lueci, que exercia o quarto mandato no Legislativo Municipal, não conseguiu se reeleger em 2016.

Confira lista completa dos eleitos:

Divulgação

Leia mais:

Câmara de Cuiabá tem renovação de 52%; veja lista dos eleitos

Veja quem são os vereadores novatos na Câmara de Cuiabá