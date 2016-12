DOUGLAS TRIELLI

Com os olhos lacrimejados e a voz embargada, o prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), fez o seu último discurso, na tarde desta quarta-feira (21), como deputado estadual.

O peemedebista disse que tentava ser chefe do Executivo da Capital há mais de 20 anos. Ele citou a importância dos servidores públicos para sua vitória.

Emanuel ainda lembrou a trajetória política do pai, o ex-deputado federal Emanuel Pinheiro.

“O Legislativo é minha vida, me preparei a vida inteira para representar com dignidade a minha terra e meu pai, que também foi deputado. Assim, fiz curso de Direito para ser um grande legislador, para que pudesse representar os mais altos interesses de Cuiabá e Mato Grosso, seja na Câmara Municipal ou na Assembleia”, disse.

“Deixo o Poder Legislativo após quatro mandatos para me dedicar à causa da minha terra natal, que é Cuiabá. Eu não esperava mais ser prefeito de Cuiabá. Tentei ao longo de toda minha vida pública ser prefeito. Este ano estava me preparando para ser presidente desta Casa e dar sequência à luta do meu pai, que no dia 1º de fevereiro de 2017 completará 50 anos que foi presidente pela primeira vez. Nisso a Prefeitura veio para mim”, afirmou.

O parlamentar disse que, assim que assumir o Alencastro, irá trabalhar para honrar todos os compromissos firmados durante a campanha eleitoral.

“Talvez não seja uma despedida, seja um até breve, não sei o que Deus reservou para minha vida. Mas faço o compromisso que já fiz em praça pública: darei tudo de mim para não frustrar a expectativa da população. Trabalharei dia e noite, mas cada compromisso, cada palavra, cada gesto de carinho recebido nas ruas, será correspondido com um prefeito humano, próximo das pessoas, sensível e que vai humanizar a administração”, disse.

“E não quero o servidor atrás de mim, nem à minha frente, mas ao meu lado, estimulado, incentivado, porque preciso dele para promover transformações que Cuiabá tanto precisa”, afirmou.

Fim de amizade

Emanuel ainda citou em seu discurso o fim da amizade com o seu adversário na disputa eleitoral, o agora secretário de Cidades, Wilson Santos (PSDB).

Na campanha, o tucano fez uma série de denúncias contra Emanuel, no episódio que ficou conhecido como Caso Caramuru.

“Queria retratar a minha admiração pela história de vida do meu adversário, deputado Wilson Santos. Não deixo de reconhecer o seu talento, sua vocação para a política. O ocorrido durante o processo eleitoral pode ter afastado os amigos, mas não afastou o politico Emanuel Pinheiro de ter seu olhar clínico e reconhecer o talento e vocação de todos os que fazem política com brilhantismo”, disse.

“Temos muitas divergências, tive uma divergência seríssima que culminou com o afastamento e a perda de uma relação pessoal. Mas foi ele o candidato e foi ele que representou aquilo que vencemos dentro do processo eleitoral”, afirmou.

Elogios

Outros deputados ocuparam a tribuna para elogiar a vitória de Emanuel e seu desempenho como deputado estadual. Entre eles, o líder do Governo na Assembleia, Dilmar Dal’Bosco (DEM), o futuro presidente do Legislativo, Eduardo Botelho (PSB), além de aliados como Janaina Riva (PMDB) e Romoaldo Junior (PMDB).

“Você não tem o direito de errar. Não pode errar. Já conversamos com os companheiros do PMDB da responsabilidade que você tem de acertar na sua administração. Sempre acompanhei de perto as eleições em Cuiabá e nunca vi uma tão disputada. Nunca vi um candidato que sofreu tanta perseguição, mas que nunca trabalhou tanto”, disse Romoaldo.

O deputado José Carlos do Pátio (SD), que venceu a eleição para a Prefeitura de Rondonópolis, também foi lembrado e recebeu elogios dos colegas parlamentares.

