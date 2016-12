ÉRIKA OLIVEIRA

O vereador eleito Misael Galvão (PSB) está fora da disputa pela Presidência da Mesa Diretora da Câmara de Cuiabá.

Segundo o vereador, a decisão foi tomada após reunião com seu partido, pois seu grupo não estava conseguindo agregar a quantidade necessária de vereadores para apoiar sua candidatura.

“Nós tínhamos apenas cinco vereadores da base do Emanuel nos apoiando e entendemos que essa base deverá agregar o maior número de votos. Nós, do PSB, precisamos ser maduros nessa questão e saber recuar. Então, decidi ficar de fora”, disse ao MidiaNews.

A eleição está marcada para 1º de janeiro de 2017, assim que os parlamentares tomarem posse.

Um grupo formado por 13 dos 25 vereadores garantiu já ter fechado uma chapa, que deverá ser encabeçada Justino Malheiros, do PV, partido que tem a maior bancada.

O chamado "grupo dos 13" é composto por vereadores de oposição e que apoiam o prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB).

A principio, a composição do “grupo dos 13” confirmava os rumores de que a Mesa seria formada por uma chapa mista e de consenso.

No entanto, Misael Galvão afirmou que os vereadores Lilo Pinheiro (PRP), Paulo Araújo (PP) e Juca do Guaraná (PT do B) ainda articulam entrar na disputa.

“Após a nossa decisão de recuar, os vereadores Lilo, o Juca do Guaraná e o Paulo Araújo estão se articulando para tomar conta do processo. Eles devem se reunir com o prefeito Emanuel para tomar essa decisão”, disse.

Em entrevista recente ao MidiaNews, o vereador Paulo Araújo disse que a composição da Mesa ainda está sendo discutida e que o nome de Malheiros seria “apenas especulação”.

“A gente tem sim um grupo pré-definido, mas não existe nenhum nome estabelecido para a Presidência”, disse.

Nos bastidores, a informação que corre é que Araújo não conseguiu o apoio dos vereadores por causa de uma indefinição entre ele e Lilo Pinheiro, para saber quem encabeçaria a chapa e quem sairia para primeiro-secretário.

Como Araújo e Pinheiro não chegaram a um consenso, Malheiros agiu mais rápido e garantiu o apoio de quase a maioria dos parlamentares, segundo uma fonte.

