ÉRIKA OLIVEIRA, DOUGLAS TRIELLI E CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O deputado Ondanir Bortolini (PSD), o "Nininho", se exaltou com o governador Pedro Taques (PSDB) durante evento de entrega de ambulâncias realizado na manhã desta quinta-feira (22), no Palácio Paiaguás.

Nininho ficou irritado em razão de uma declaração feita pelo governador de que não acreditava em ameaças supostamente feitas pela Mesa Diretora da Assembleia, de acionar a Justiça por causa de atrasos nos repasses dos duodécimos ao Poder.

A declaração de Taques foi dada durante a posse do desembargador Rui Ramos na Presidência do Tribunal de Justiça, na segunda-feira (19).

Segundo o secretário-chefe da Casa Civil Paulo Taques, que agiu para acalmar Nininho na solenidade, a declaração do governador não foi desrespeitosa, no sentido de que os deputados não tivessem coragem para acionar a Justiça.

"Na verdade, o governador elogiou a índole dos deputados, afirmando que eles não entrariam em um jogo de ameaças", afirmou Taques.

A irritação de Nininho aconteceu ao final da solenidade e, para evitar maiores problemas, ele se retirou do palanque e foi acompanhado do secretário de Comunicação Kleber Lima. Neste momento, o parlamentar continuava exaltado, reclamando do tratamento "desrespeitoso" do Executivo por não honrar compromissos legais.

A reportagem do MidiaNews registrou em vídeo parte do episódio.

Em um momento do vídeo, é possível ouvir o deputado dizendo que, para ele, o ano acabou. "Para mim, acabou o ano hoje", disse.

Em seguida, Lima pede calma ao parlamentar e garante que o governador irá se retratar. Nininho, visivelmente exaltado, diz que isso já deveria ter acontecido.

"Para mim acabou, isso tinha que ter acontecido ontem", disse o deputado.

Após a discussão, o governador falou rapidamente com a imprensa e garantiu que jamais deu tais declarações.

“Eu nunca disse que a Assembleia não aprova, que não ameaça. Isso é fuxico daqueles que querem desestabilizar uma relação que é de independência e harmonia”, afirmou.

Antes de voltar a seu gabinete, o tucano disse ao secretário de Comunicação: "Kleber, isso não dá". Lima respondeu: "Isso já foi explicado. O Nininho acordou com os ovos virados", disse.

A discussão entre Nininho e Taques foi apenas a gota d'água de uma relação já estremecida.

Declaração de Taques

A fala do governador e que foi criticada pelo deputado Nininho foi dada por Taques, na última segunda-feira (19), durante a cerimônia de posse do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), desembargador Rui Ramos.

Na ocasião, um repórter questionou o governador sobre a possibilidade de a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa acionar o Executivo para repassar cerca de R$ 80 milhões em duodécimo (repasses constitucionais) que estão em atraso.

"A Assembleia ameaça acionar o Executivo na Justiça sobre o duodécimo", disse o jornalista.

"Nós conversamos com presidente Guilherme Maluf hoje, ele disse que isso não é verdade. Tenho certeza que um homem como o Guilherme Maluf e a Assembleia Legislativa não ameaçam ninguém, né”, respondeu Taques.

Veja os vídeos do momento em que Nininho é retirado do palanque: