O governador Pedro Taques e os deputados estaduais entregaram nesta quinta-feira (22) o segundo lote de ambulâncias para os municípios mato-grossenses.

Nesta segunda etapa, 75 municípios foram comtemplados com a ação.

Somando a entrega de outros 66 veículos do primeiro lote, todos os 141 municípios receberam uma unidade móvel de transporte de paciente, fruto da parceria dos poderes Executivo e Legislativo.

Para a aquisição das ambulâncias, a Assembleia Legislativa devolveu em 2015 o montante de R$ 20 milhões ao Governo de Mato Grosso. O Estado fez a licitação para a compra e aportou a contrapartida de R$ 3 milhões para a aquisição dos veículos.

Na solenidade de entrega, o governador Pedro Taques agradeceu a parceira com os deputados.

O chefe do Poder Executivo destacou que a ambulância é extremamente necessária em cidades no interior do Estado onde não há hospitais. “Em cidades como Apiacás vimos ambulâncias com mais de um milhão de quilômetros rodados”, disse Taques.

Segundo o governador, os deputados não apoiaram a saúde apenas com a aquisição das ambulâncias, mas também com a aprovação da mensagem que revogava a Lei 9.870, de 28 de dezembro de 2012, que cortou em 50% os recursos para a atenção básica.

Taques disse que a revogação desta lei possibilitou o Estado fazer um aporte de R$ 70 milhões na atenção básica em 2016, ante R$ 35 milhões investidos em 2015.

No ato, o governador acatou uma sugestão do deputado estadual Guilherme Maluf, presidente do Legislativo, e propôs à Assembleia uma parceira para equipar os 10 mil agentes comunitários de saúde e agentes de endemias do estado com kit de trabalho composto de calça, camiseta, bolsa, boné, protetor solar e até mesmo uma bicicleta.

O presidente da Assembleia Legislativa afirmou que a parceria tem que continuar nas próximas legislaturas. Lembrou que o governador Pedro Taques cumpriu o compromisso de realizar a Caravana da Transformação, que era uma das contrapartidas do Executivo para o acordo de devolução de recursos.

“O senhor disse que em contrapartida investiria mais R$ 20 milhões e a Caravana da Transformação está em andamento ajudando diversas regiões do estado”, disse.

“Sabemos que as ambulâncias não são políticas de saúde, mas podem ajudar a salvar vidas”, completou o presidente da Casa de Leis.

O secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, afirmou que é preciso registrar que é a primeira vez na história que a Assembleia faz a devolução de um valor significativo que contempla todos os municípios do estado de Mato Grosso. “Espero que o ato feito por esses deputados seja seguido pelos próximos. Exemplos como este ficam na história”, afirmou o secretário.

O prefeito de São Pedro da Cipa, Alexandre Russi, lembrou que a sua cidade não possui hospital municipal, então precisa mandar os pacientes mais graves para o município de Jaciara.