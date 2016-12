O governador Pedro Taques fez a entrega de ambulâncias para 75 municípios do Estado

CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) afirmou que, atualmente, os membros do Poder Legislativo de Mato Grosso “devolvem dinheiro ao povo”, ao contrário do que acontecia no passado, quando, segundo ele, os recursos públicos eram “roubados”.

“Esta ação só foi possível graças à ajuda da Assembleia Legislativa e dos deputados estaduais que, pela primeira vez na história, devolveram ao povo de Mato Grosso R$ 20 milhões”, disse Taques, durante cerimônia de entrega de ambulâncias para 75 municípios do Estado, realizada na manhã desta quinta-feira (22).

“Antigamente o dinheiro era roubado; hoje o dinheiro é devolvido e o cidadão recebe esse dinheiro através da concretização de políticas públicas, como estamos vendo aqui. Os deputados têm contribuído para o desenvolvimento de Mato Grosso”, completou o governador.

A compra das ambulâncias foi concretizada por meio de um acordo entre o Governo e a Assembleia, realizado ainda em março de 2015.

À época, a Assembleia devolveu R$ 20 milhões ao Executivo como forma de viabilizar a aquisição dos veículos. O Estado fez a licitação para a compra e aportou a contrapartida de R$ 3 milhões para a aquisição dos veículos.

“Isso só foi possível graças ao apoio dos deputados que estão aqui. Sem os deputados, nós não teríamos condições de entregar essas ambulâncias”, disse Taques.

Críticas

O governador, sem citar nomes, também rebateu pessoas que, segundo ele, seriam contrárias à entrega das ambulâncias.

“Alguns criticaram a entrega dessas ambulâncias dizendo que, desta forma, nós vamos lotar os hospitais de Cuiabá. O cidadão de Agua Boa, de Confresa, de Alto Garças não tem o direito constitucional de ser atendido aqui, se o Estado não tem condições de atender nessas regiões? Tem direito sim”, disse.

“A esses idiotas que criticam, a estes bucaneiros do dinheiro público, a estes piratas de honestidade, a estes eu quero dizer: vai ficar doente em Pontal do Araguaia, sem uma ambulância”, afirmou.

Os veículos entregues aos municípios são do modelo Sprinter Mercedes-Benz 4x2 e custaram R$ 163,328 mil cada.

Um primeiro lote com 66 ambulâncias já havia sido entregue pelo Governo.