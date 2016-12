DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, usou a entrega do segundo lote de ambulâncias para os municípios do Estado, na manhã desta quinta-feira (22), para defender a gestão do governador Pedro Taques (PSDB), que segundo ele tem recebido “ataques covardes”.

Sem citar o nome dos críticos, o secretário disse que a atual gestão não tem tempo para perder com “idiotices”.

“Não temos tempo a perder com idiotices. Não temos tempo a perder com mentiras. Não temos tempo a perder com ataques covardes. Não temos tempo a perder com isso, porque temos um Governo para cuidar e mais de três milhões de pessoas para bater continência, que é o nosso chefe maior”, disse.

Ele enumerou uma série de ações realizadas ao longo dos dois últimos anos.

Vamos continuar fazendo isso, independe dessas críticas de cegos, porque o pior cego é aquele que enxerga, mas não quer ver

“O Governo segue firme com salário de servidor em dia. Segue firme com 1.400 quilômetros de asfalto em menos de dois anos. Segue firme comprando viaturas de ambulâncias com a Assembleia. Segue firme comprando mais de 500 viaturas para a Polícia Militar e Civil. Segue firme chamando 3.500 homens para a força de Segurança. Segue firme criando quase 300 leitos de UTI”, afirmou.

O discurso do secretário foi acompanhado por deputados estaduais, inclusive os de oposição como Janaina Riva (PMDB) e Valdir Barranco (PT). A Assembleia foi quem devolveu R$ 20 milhões de seu orçamento para a compra das 141 ambulâncias entregues este ano.

“Nós vamos continuar fazendo isso, independente dessas críticas de cegos, porque o pior cego é aquele que enxerga, mas não quer ver. Nós vamos continuar fazendo, trabalhando. Os erros estão sendo muito bem avaliados e consertados, porque ninguém é perfeito e não erra. Mas o erro é uma coisa que sabemos reconhecer”, disse.

“Num momento em que a classe política no Brasil está sendo tão duramente atacada, em que tentam jogar todos na vala comum, quero fazer um registro do quanto os deputados foram importantes para Mato Grosso”, afirmou.

Leia também:

Governo e AL entregam mais 75 ambulâncias a prefeituras

Deputado vê fim do discurso ético e sugere renúncia de Taques