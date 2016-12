CAMILA RIBEIRO

O governador Pedro Taques (PSDB) voltou a defender a implantação de um teto de gastos públicos no Estado. Segundo ele, se o Executivo não implantar uma “versão estadual” da PEC do Teto de Gastos, aprovada pelo Congresso Nacional, Mato Grosso poderá “quebrar”.

“Os 27 governadores fizeram um acordo com a União Federal. Nós precisamos diminuir os gastos com pessoal nos próximos três anos, porque senão o Estado vai quebrar, e não terá condições de pagar o salário”, disse.

Inicialmente, o Executivo trabalhava com a hipótese de aprovar uma lei complementar que trata dos cortes ainda este ano. Contudo, a mensagem não chegou a ser encaminhada à Assembleia Legislativa.

A apreciação do projeto, segundo o governador, deverá ocorrer no primeiro trimestre de 2017.

Ele afirmou que as medidas não visam à penalização do funcionalismo público, mas trata-se de uma questão de sobrevivência aos estados.

“Não se trata de pesar para o servidor público, não é isso. Temos 100 mil servidores públicos no Estado, a esmagadora maioria são pessoas sérias, decentes, que trabalham muito e esses servidores merecem respeito”, disse.

“O maior patrimônio de um Estado é o seu servidor público, que é quem concretiza as políticas públicas. Só que o Brasil vive a maior crise de sua história e nós precisamos cortar gastos. Precisamos limitar o aumento das despesas do Estado”, completou.

De acordo com o governador, todos os estados da federação estão adotando tais medidas por determinação do Governo Federal.

Caos

Taques disse, ainda, que, apesar da crise econômica, Mato Grosso está conseguindo honrar com os pagamentos dos servidores.

“Aqui em Mato Grosso, diferente de outros estados, como Rio de Janeiro, estamos pagando os salários”, disse.

“O Rio de Janeiro suspendeu o parcelamento do salário do mês de novembro. Parcelou em sete vezes e suspendeu. Não vai pagar o 13º. Nós pagamos o décimo terceiro de 100 mil servidores, todos receberam. O salário de novembro está em dia, pagaremos o salário de dezembro em dia, o que mostra que nós estamos no caminho certo”, concluiu.

