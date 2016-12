CAMILA RIBEIRO

O secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos (PSDB), saiu em defesa do governador Pedro Taques (PSDB) e disse que, em Mato Grosso, há “criminosos” querendo levar o nome do tucano para um "mar de lama da corrupção".

“Ajudaram a destruir as finanças deste Estado. Criminosos confessos quererem levar o senhor para este mar de lama que eles chafurdam há décadas”, disse Wilson, durante solenidade realizada no Palácio Paiaguás, na última quinta-feira (22).

Nos últimos dias, depoimentos prestados ao Gaeco pelos empresários Alan Malouf e por Giovani Guizardi (delator da Rêmora) narram que os esquemas de fraudes na Secretaria Estadual de Educação (Seduc) teriam o intuito de pagar investimentos na campanha do governador, em 2014.

Em seu discurso, contudo, Wilson não citou nenhuma pessoa, tampouco qualquer episódio em específico.

“Estamos vivendo tempos alvissareiros. A ministra Cármem Lúcia disse, recentemente, que a esperança venceu o medo. E depois o cinismo venceu a esperança. E agora o escárnio venceu o cinismo”, citou Wilson.

“Quando vejo gente que ajudou a destruir este Estado, atores políticos que ajudaram a chafurdar o país num mar de lama de corrupção, atores estes virarem o dedo para o Governo de vossa excelência, que é um ícone do combate à corrupção neste país, cretinos virarem o dedo para vossa excelência, fico pensando se vale a pena continuar na vida pública”, afirmou.

Wilson ainda repetiu que a ministra Cármem Lúcia estava certa quando disse que, no país, o "escárnio venceu o cinismo".

“Cinismo já e um estágio lamentável e deplorável do ser humano, mas no Brasil alguns políticos conseguiram superar a fase do cinismo. Conhecendo vossa excelência como eu conheço sei que vai seguir em frente”, concluiu o secretário.

