O deputado estadual Max Russi (PSB), que vai comandar a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) a partir de janeiro do ano que vem, afirmou que a Pasta irá ganhar uma “nova roupagem” em 2017.

De acordo o futuro secretário, as mudanças são para atender a uma solicitação do governador Pedro Taques (PSDB). A principal delas diz respeito ao nome do órgão, que passará a chamar Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social.

“O governador quer chegar a todos os municípios, com projetos sociais que atendam realmente as famílias que mais precisam e é isso que vou tentar desempenhar”, disse.

Apesar das transformações, Russi garantiu que irá manter os servidores que já estão lotados na Pasta.

“Eu quero aproveitar o pessoal que já está por lá, que está com vontade e que está disponível”, afirmou.

O deputado disse estar executando a transição no comando da secretaria desde o início do mês, quando foi nomeado.

Ele irá substituir Valdiney de Arruda, que está no comando da Pasta desde o início da gestão de Taques.

Conforme circula nos bastidores, a ida de Russi para a Setas foi uma escolha do próprio deputado, que optou pela secretaria dentre outras que teriam sido oferecidas ao seu partido.

“É uma secretaria que pensa e olha para as pessoas e é onde acho que poderia dar uma contribuição maior, tendo em vista o que fiz enquanto prefeito”, disse em entrevista.

