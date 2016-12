CAMILA RIBEIRO

O presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Maluf (PSDB) afirmou que “tentaram envenenar” a relação entre o Legislativo e o governador Pedro Taques (PSDB).

“Quero agradecer ao governador dizendo que eu e os deputados confiamos no senhor. Tentaram me envenenar com um fuxico no meio de comunicação dizendo que o senhor teria feito uma declaração que ‘o deputado Guilherme e a AL não teriam coragem de entrar na Justiça’”, disse Maluf, durante evento no Paiaguás, na última quinta-feira (22).

As declarações de Maluf referem-se a uma fala de Taques no evento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), esta semana.

Na ocasião, um repórter questionou o governador sobre a possibilidade de a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa acionar o Executivo para repassar cerca de R$ 80 milhões em duodécimo (repasses constitucionais) que estão em atraso.

"A Assembleia ameaça acionar o Executivo na Justiça sobre o duodécimo", disse o jornalista.

"Nós conversamos com presidente Guilherme Maluf hoje, ele disse que isso não é verdade. Tenho certeza que um homem como o Guilherme Maluf e a Assembleia Legislativa não ameaçam ninguém, né”, respondeu Taques.

O episódio chegou a gerar um mal-estar com o primeiro secretário da Mesa Diretora, deputado Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), que pediu que o Paiaguás se retratasse.

Ao sair em defesa do governador, Maluf afirmou que a fala não tinha um tom depreciativo.

“Fiz questão de escutar a sua declaração e dizer aos meus colegas deputados que o sentido foi totalmente outro. Então, aos fuxiqueiros de plantão, quero dizer que esse tipo de coisa não funciona”, disse.

“Confiamos no senhor, acreditamos no que o senhor está fazendo pelo Estado e vamos estar juntos com o senhor na caminhada por mais esses dois anos e pela transformação que o senhor vem fazendo pelo Estado. Sei que existem dificuldades, mas podemos superar. E a Assembleia vem contribuindo para solucionar esses problemas”, completou.

