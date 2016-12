DA REDAÇÃO



As obras de revitalização do bairro do Porto, em Cuiabá, devem ter sequência no ano que vem. Recursos para isso foram empenhados pelo Ministério do Turismo, nesta quinta-feira (22).

A informação é do senador Wellington Fagundes (PR), que deu a notícia ao prefeito Mauro Mendes durante a inauguração da orla – uma obra que conta com 14 mil metros quadrados e se transforma em nova opção de entretenimento e lazer para a população.

Segundo o senador, os recursos empenhados devem ser aplicados na revitalização do antigo cais do Porto e incluem a construção de um pequeno teatro, além da urbanização da margem do rio e a ligação entre Cuiabá e Várzea Grande por uma ponte exclusiva para pedestres.

O projeto já havia recebido recursos do Ministério do Turismo há cerca de nove anos, mas eles foram perdidos porque a Prefeitura de Cuiabá não apresentou, na época, o projeto executivo.

Wellington comemorou a entrega da orla, nesta quinta-feira e lembrou ter contribuído com o projeto na destinação de recursos para a iluminação.

“Esta obra resgata a importância do rio Cuiabá e a convivência entre a população e esta região, onde nasceu a nossa capital”, disse ele.

A projeto inclui calçadão, mirante para melhor apreciar o rio Cuiabá, , pista de caminhada, bares, restaurantes e ambientes para a prática de esportes. Além disso, a prefeitura revitalizou as praças Major Bueno e Luís de Albuquerque e deve concluir ainda a requalificação do Museu do Rio, onde será instalado um Centro de Atendimento ao Turista e o Aquário Municipal.

“Certamente, este é um projeto que dá nova vida ao Porto e ele precisa continuar”, defendeu o parlamentar.