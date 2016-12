DA REDAÇÃO



O deputado de oposição, Zeca Viana (PDT), classificou como "transparente" e "adequado" as modificações aprovadas no projeto de lei do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab). A proposta foi aprovada na última sessão legislativa de 2016, na quarta-feira (21).

Foram incluídas 8 emendas ao projeto pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO).

“Foi um avanço o debate do projeto, porque o produtor vai recolher a contribuição do Fethab com satisfação, pois ele vai ver que estará bem aplicado em rodovias. Não como vinha sendo feito nos últimos oito anos, que desvirtuou e não foi aplicado”, afirma Zeca Viana.

“Vamos ter transparência com a alteração do conselho e participação dos produtores nas destinações de verba e a prestação de contas da verba destinada aos municípios”, diz.

O governo estima recolher em 2017 o valor de R$ 1,3 bilhão, sendo R$ 700 milhões do fundo na cobrança sobre commodities e R$ 600 milhões dos recursos recolhidos sobre o óleo diesel, divididos igualmente entre o governo e municípios.

Mudanças

O governo concordou em destinar 100% da verba do recurso recolhido das commodities (soja, algodão, gado) para recuperação e pavimentação de rodovias.

O Executivo cedeu para o recolhimento do Fethab adicional até 2018 por pressão do agronegócio, ao contrário do projeto original, cujo prazo era 2022.

Foram alterados no projeto original a composição do Conselho Diretor do fundo, conta específica para recolhimento do fundo ao invés de conta única como queria o governo e criação do Conselho Municipal do Fethab com prestação de contas. As mudanças ocorreram após 2 dias de reuniões entre deputados, secretários do governo e produtores rurais.

O novo Conselho Diretor da verba do Fethab recolhido das commodities será composto por 5 membros do governo (secretários de Infraestrutura e Logística; Planejamento - Seplan; da Fazenda - Sefaz; Desenvolvimento Econômico - Sedec; e Casa Civil). E outros cinco dos presidentes dos representantes dos contribuintes do fundo (Famato; Associação Mato-grossense dos Produtores de Soja e Milho - Aprosoja; Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão - Ampa; Associação dos Criadores de Mato Grosso - Acrimat; e Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado - Cipem).