DA REDAÇÃO



O prefeito Mauro Mendes (PSB) inaugurou na noite da última quinta-feira (22) a revitalização da Orla do Porto Cuiabá. A obra resgatou a paisagem histórica da região e trouxe de volta a atenção dos cuiabanos para o Rio Cuiabá.

“Esta obra representa muito mais para a população do que para a administração, pois o rio representa a vida da cidade e passa a se tornar um grande ponto turístico para Cuiabá. Tenho muito orgulho deste trabalho que prepara a capital para seus 300 anos e volta os olhos dos cuiabanos para o Rio Cuiabá”, disse Mauro.

A orla foi construída em uma extensão de 1.350 metros, margeando a Avenida Beira Rio, com início na Granja Fenelon e prosseguindo até à Praça Luís Albuquerque, em frente ao Museu do Rio, de forma harmoniosa com a mata ciliar.

A obra custou em torno de R$ 16 milhões e inclui a revitalização das praças major João Bueno e Luís de Albuquerque, a requalificação do Museu do Rio, onde será instalado um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), e a construção de um novo Aquário Municipal.

“Foi uma luta comprada por todos e que resultou nesse belíssimo trabalho. Nos cabe, a partir de agora, cuidar para que ele permaneça belo e limpo”, destacou o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, informando que 12 funcionários serão responsáveis pela limpeza e manutenção diariamente, das 10h às 22h.

Representando o prefeito eleito, Emanuel Pinheiro, o vice-prefeito eleito, Niuam Ribeiro, afirmou que a próxima gestão manterá o mesmo padrão de qualidade das obras desenvolvidas por Mauro Mendes.

“Esta foi uma gestão de muito suor e trabalho. Esta região histórica merecia esse carinho e temos o compromisso de mantê-la limpa e bela como está sendo entregue hoje”, falou Niuam.

Para o promotor Gerson Barbosa, o Ministério Público fica muito à vontade no local, pois toda a revitalização foi pensada em conjunto entre as instituições. “Esta obra nasceu do conjunto de atitudes entre o MP e o prefeito. Ficamos apreensivos no início pelo patrimônio cultural e ambiental da região. Mas tudo foi mantido, revitalizado e o Porto se tornou uma região para as famílias apreciarem e aproveitarem as margens do Rio Cuiabá”, comentou.

Concepção

A concepção do Porto Cuiabá foi realizada pela equipe do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (IPDU) para dar um espaço de lazer e turismo aos munícipes e turistas. Foi instalada pista de caminhada, ciclovia, teatro de arena e espaço para apresentações artísticas, ambientes para prática de esportes, além de uma área de contemplação de toda a orla.

Ao longo da Orla também foram implantadas áreas de concessão para bares e lanchonetes para atendimento ao público. Esses equipamentos possuem regras e padrões específicos para sua construção e devem estar integrados com a escala da paisagem do Rio.

O local conta ainda com estacionamento para 1.500 veículos e sistema de monitoramento com câmeras de alta definição, cujas gravações ficarão armazenadas por um mês.

Inauguração com shows

A inauguração do Porto Cuiabá foi marcada pelos shows local, com a dupla sertaneja Jonathan e Adam, e nacional com a cantora Anitta. Em cima de um trio elétrico, a cantora arrastou o público por todo o trajeto da orla com músicas próprias e de outros artistas.

O evento foi patrocinado pela cervejaria Skol e reuniu mais de 30 mil pessoas.