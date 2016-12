DIÁRIO DE CUIABÁ



Dos 25 vereadores eleitos para a próxima legislatura, seis tiveram suas contas de campanha reprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Apesar disso, todos foram diplomados na última semana e serão empossados no próximo dia 1ª.



Trata-se Vinicius Hungueney (PP), Juca do Guaraná (PTdoB), Chico 2000 (PR), Abílio Junior (PSC), Gilberto Figueiredo (PSB) e Marcelo Bussiki (PSB).



A Justiça Eleitoral reprovou as contas de campanhas apresentada pelos parlamentares por detectar irregularidades de grande natureza na prestação de arrecadação e gastos.



Entre os casos mais complexos estão o dos vereadores Chico 2000 e Marcelo Bussiki. No pleito de outubro deste ano, o republicano conseguiu ser reeleito para seu terceiro mandato com 3.620 votos. Já Bussiki se elegeu pela primeira vez com 3.583 votos.



O parlamentar veterano teve suas contas reprovadas por não ter informado 28 gastos em sua prestação de contas parcial. Conforme o TRE, das despesas em questão apenas três foram devidamente justificados e a irregularidade, considerada sanada.



Bussiki, por sua vez, pecou ao não apresentar informações completas acerca dos doadores de sua campanha eleitoral. De acordo com a decisão, o socialista não informou o nome e o CPF dos doadores, o que fez com que a Justiça Eleitoral classificasse a irregularidade como “muito grave”.



Além disso, foi identificada uma série de divergências entre a prestação de contas parcial e a final, sendo a principal delas a doação de R$ 3.788,2 realizada pela direção municipal de seu partido, o PSB. (KA)