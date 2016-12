JULIA MUNHOZ

DO RDNEWS

Atual secretária de Administração de Sinop, Anna Dias da Costa, continua no comando da pasta na gestão da prefeita diplomada Rosana Martinelli (PR). O primeiro projeto a ser implantado é a criação de uma central de compras que, segundo ela, tem o objetivo de reduzir gastos e dar mais celeridade aos processos da Prefeitura.

Atualmente, cada secretaria possui um departamento de compras e com a central todos os procedimentos ficarão a cargo da Secretaria de Administração. Anna explica que esse modelo já foi implantado pela Prefeitura de Campo Verde, um dos municípios do Estado que, assim como Sinop, foi considerado case de sucesso neste ano, pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT).

“É uma mudança que vamos entrar fazendo. Quando as secretarias compram juntas eu compro mais com menor preço. Se todos compra junto eu consigo negociar um preço melhor A central já é uma força tarefa para minimizar gastos, trazer celeridade e com foco na economia”.

Na avaliação da secretária esse será um dos maiores desafios para o próximo ano diante da crise instalada no país, manter a qualidade sem gerar gastos. “Se possível, diminuir os gastos. Com a central nós podemos fazer isso”.

Outra meta que consta no plano de governo da prefeita diplomada, é promover a participação de empresas locais nos processos licitatórios. “Hoje são pregões eletrônicos onde empresas do Brasil inteiro podem participar, queremos impulsionar com a participação do empresário local. O pregão presencial já ocorre, mas vamos fortalecer. Quando a empresa está aqui a entrega pode ser mais imediata, ou também as reclamações”.

Na pasta de Administração a secretária também é responsável pela Escola de Governo e deve cumprir uma das principais promessas de campanha de Rosana Martinelli, a humanização dos atendimentos. Para que isso ocorra, será necessário investir na capacitação dos servidores.

“Vamos intensificar a melhoria no atendimento, por meio das capacitações e treinamento, pega todas as áreas da administração em outras secretarias como nas pastas da Saúde e Educação”.

Para 2017, conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Secretaria de Administração tem um orçamento estimado de R$ 6,3 milhões e o planejamento foi desenvolvido pela própria secretária.