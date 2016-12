DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf (PSDB), afirmou que o Governo deverá encaminhar um ofício ao Legislativo com a programação de repasses de cerca de R$ 80 milhões em duodécimo (repasses constitucionais) que estão em atraso.

Segundo o tucano, o acordo foi fechado na semana passada com o secretário de Fazenda, Gustavo de Oliveira, como forma de se evitar que a Assembleia acione a Justiça para garantir os pagamentos.

“Preciso transmitir a gestão ao próximo presidente [Eduardo Botelho] e, para isso, necessito de uma programação desses pagamentos. Não posso deixar simplesmente a Assembleia abrir mão do recurso. Isso tem que ser deixado em um ofício e o Gustavo [Oliveira] vai enviar isso para que eu possa transmitir o cargo”, disse.

“Senão, eu posso ser penalizado com uma ação judicial, como já existem alguns deputados querendo me penalizar”, afirmou em referência a uma representação da deputada Janaina Riva (PMDB), que pediu ao Ministério Público que instaure uma ação civil por improbidade administrativa contra a Mesa Diretora.

De acordo com Maluf, ainda deverá ser incluída a programação de pagamento de excessos de arrecadação referentes a 2015 e 2016. A estimativa é de que o Legislativo tenha direito ao menos a R$ 20 milhões.

“Nos nossos cálculos há uma diferença de aproximadamente R$ 100 milhões, se for computado o excesso de arrecadação. Não quer dizer que a Assembleia precise desse dinheiro tudo de uma vez. Mas preciso dessa programação para que eu possa transmitir a gestão”, afirmou.

Orçamento

Quanto ao pedido de aumento do orçamento da Assembleia em R$ 60 milhões, Maluf disse que será necessário para arcar com uma série de atribuições que antes não eram suas, como o pagamento de seus aposentados e pensionistas e 100% dos beneficiários do Fundo de Assistência Parlamentar (FAP).

A LOA de 2017 prevê para Assembleia um orçamento de R$ 471 milhões. A votação da peça deve ocorrer somente em janeiro.

“É importante que se deixe claro que esse incremento é apenas parte da reposição dos R$ 80 milhões que foram absorvidos pela Assembleia. Então, se você contar tudo que foi absorvido, mais a reposição inflacionária, há um decréscimo no duodécimo da Assembleia. Em números absolutos pode ter tido um acréscimo, mas, na verdade, não temos, porque a Assembleia absorveu inativos, URV e FAP”, completou.

