O prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), confirmou ter se reunido com parte dos vereadores para tratar da votação da revisão da planta genérica dos imóveis da Capital. A medida impacta no valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

O encontro com os parlamentares foi revelado pelo vereador Toninho de Souza (PSD), que acusou Emanuel de articular para aprovação da Mensagem.

Emanuel, entretanto, disse que a votação da revisão foi enviada pelo prefeito Mauro Mendes (PSB) em dezembro de 2015, entrou em pauta na Câmara por determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e “não pode ser debitada" em sua conta.

Ainda segundo ele, a revisão da planta dos municípios é uma “imposição” de lei federal.

Quem enviou a mensagem foi o prefeito Mauro e só voltou à pauta agora por determinação do TCE. Então, não pode ser debitada na minha conta

A planta genérica estabelece os valores dos imóveis, em cima dos quais é calculado o IPTU.

“Almocei, conversei e ponderei com eles [vereadores] que a aprovação é importante. É lei federal, teria que ser votado. É claro que não é obrigado a ser aprovado, mas tem que ser votado. A cada três anos isso será enviado por mim e pelos próximos prefeitos, a menos que se mude a lei federal”, disse.

“Isso faz parte do jogo político [as acusações de Toninho]. Eu entendo. Mas quem enviou a Mensagem foi o prefeito Mauro Mendes e só voltou a pauta agora por determinação do Tribunal de Contas. Então, não pode ser debitada na minha conta. Eu acho essa Mensagem importante para Cuiabá, mas estou opinando como prefeito eleito. Fora isso, é jogo político, compreendo, entendo, sei como é”, afirmou.

Para Emanuel, o “realinhamento” dos valores dos imóveis da Capital é um “meio legal” de o Município arrecadar. Apesar disso, ressaltou que não se deve colocar a “faca no pescoço do contribuinte”.

“Eu sou prefeito a partir de 1º de janeiro de 2017. Esse assunto cabe ao prefeito Mauro, que encaminhou a mensagem em 2015. Mas o Município não tem Casa da Moeda, nós precisamos ter arrecadação, sem sacrificar o contribuinte. Não vou promover um aumento destabelado de impostos, não vou sacrificar o contribuinte, mas tenho que ter a garantia de equilíbrio fiscal, das contas públicas”, disse.

“Daqui a três anos terei que mandar para a Câmara de novo e isso não quer dizer que estou promovendo aumento de impostos. É um realinhamento, uma atualização. Nem o prefeito Mauro Mendes está sendo injusto, nem os vereadores. Tem que votar, é uma lei federal. Agora, quero ser julgado pelo meu mandato de quatro anos. Respondo por meus atos a partir de 1º de janeiro”, completou.

O aumento

Os vereadores de Cuiabá devem votar, nesta terça-feira, a Revisão da Planta Genérica do Município, num percentual que pode chegar a 35%.

A nova norma regulamenta o cálculo do Custo Unitário Básico de Construção e estabelece três padrões de construção: baixo, normal e alto.

O valor de reajuste do IPTU está em tramitação na Câmara desde o ano passado, quando o Tribunal de Contas do Estado (TCE) solicitou ao Executivo que fosse realizada a Revisão da Planta Genérica, conforme lei federal que estabelece que o valor seja reajustado a cada três anos.

