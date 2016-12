AIRTON MARQUES E ÉRIKA OLIVEIRA

A Câmara Municipal da Capital retirou da pauta de votação o projeto de revisão da planta genérica dos imóveis, em cima da qual é calculado o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

O projeto deveria ser votado na sessão extraordinária convocada para a manhã desta terça-feira (27). Mas, após a mobilização social e posicionamento de entidades de classe, como a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), a Mesa Diretora do Legislativo decidiu não apreciar a proposta neste ano.

De acordo com o vereador Toninho de Souza (PSD), este não era o momento para que os parlamentares votassem a proposta de reajuste.

“A verdade é que não podemos permitir nenhum tipo de aumento nessa reta final de 2016, pois enfrentamos a grande crise econômica brasileira nos últimos anos. Não podemos permitir aumento de IPTU, ou qualquer tipo de reajuste que afete a população”, afirmou.

“Conseguimos, com a sensibilidade dos representantes do prefeito eleito, retirar esse reajuste do IPTU da pauta”, completou.

De acordo com Toninho, na sessão desta terça-feira os vereadores devem analisar as contas do Prefeito Mauro Mendes (PSB) – referentes ao ano de 2015 -, e o reajuste dos próprios salários e da verba indenizatória.

Atualmente, o salários dos vereadores é de R$ 15,3 mil e pode chegar a R$ 18,9 mil.

Reajuste

De acordo com a proposta, a Revisão da Planta Genérica do Município pode chegar a 35%.

A nova norma regulamenta o cálculo do Custo Unitário Básico de Construção e estabelece três padrões de construção: baixo, normal e alto.

O valor de reajuste do IPTU está em tramitação na Câmara desde o ano passado, quando o Tribunal de Contas do Estado (TCE) solicitou ao Executivo que fosse realizada a Revisão da Planta Genérica, conforme lei federal que estabelece que o valor seja reajustado a cada três anos.

Pedido de Emanuel

De acordo com Toninho de Souza, a aprovação da revisão da planta genérica dos imóveis foi um pedido do prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB).

De acordo com o vereador, Emanuel teria convocado os parlamentares para um almoço na semana passada e, entre outros pedidos, solicitado empenho do Legislativo Municipal na aprovação da matéria.

Emanuel, por sua vez, confirmou ter se reunido com parte dos vereadores para tratar do assunto, mas disse que tal votação “não pode de debitada” em sua conta.

“Almocei, conversei e ponderei com eles [vereadores] que a aprovação é importante. É lei federal, teria que ser votado. É claro que não é obrigado a ser aprovado, mas tem que ser votado. A cada três anos isso será enviado por mim e pelos próximos prefeitos, a menos que se mude a lei federal”, disse, apontando um jogo político de Toninho.

Para Emanuel, o “realinhamento” dos valores dos imóveis da Capital é um “meio legal” de o Município arrecadar. Apesar disso, ressaltou que não se deve colocar a “faca no pescoço do contribuinte”.

“Eu sou prefeito a partir de 1º de janeiro de 2017. Esse assunto cabe ao prefeito Mauro, que encaminhou a mensagem em 2015. Mas o Município não tem Casa da Moeda, nós precisamos ter arrecadação, sem sacrificar o contribuinte. Não vou promover um aumento destabelado de impostos, não vou sacrificar o contribuinte, mas tenho que ter a garantia de equilíbrio fiscal, das contas públicas”, disse.

