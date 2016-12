DA REDAÇÃO



A Câmara de Vereadores aprovou nesta terça-feira (27) as contas de gestão do prefeito Mauro Mendes.

Foram 22 votos favoráveis e nenhum contra, acompanhando a recomendação do Tribunal de Contas do Estado, que também aprovou, por unanimidade, as contas do exercício de 2015.

“A Câmara reconheceu o trabalho realizado pelo prefeito. Nenhum questionamento foi feito, nem mesmo pelos vereadores da oposição. Todos os presentes revalidaram a decisão do Tribunal de Contas”, disse o líder de Governo, Domingos Sávio.

Conforme o secretário de Governo e Comunicação, João Batista, o resultado era esperado, uma vez que a atual gestão conta com aprovação de 80% da população.

“É visível que Cuiabá melhorou. O próprio TCE atestou isso ao demonstrar que diversos indicadores, como o Indicador de Gestão Fiscal dos Municípios (IGFM), avançaram e melhoraram e a Câmara reconheceu isso”, afirmou o secretário.

O Tribunal de Contas apontou que, em 2014, o município encontrava-se “em dificuldade”, ocupando a posição de número 108, em comparação com todos os 141 municípios do Estado. Em 2015, Cuiabá melhorou tanto seus indicadores avaliados pelo IFGM que subiu 52 posições e passou a ser considerada uma ‘boa gestão’, ocupando o 56º lugar.