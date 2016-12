DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), afirmou que poderá “reavaliar” a decisão do atual gestor Mauro Mendes (PSB) em repassar a concessão dos serviços de água e esgoto da Capital para a empresa RK Partners Assessoria Financeira e Gestão de Recursos.

A mudança foi anunciada pelo prefeito no final de novembro. Entretanto, Emanuel ressaltou que, apesar de não ser obrigação de Mendes, não foi consultado sobre a decisão.

“O prefeito Mauro Mendes não conversou comigo sobre o desfecho de toda essa engenharia feita nesse processo. Ele tem legitimidade até 31 de dezembro, porque é prefeito de Cuiabá e isso não macula em nada nosso relacionamento. Mas ele não conversou comigo”, explicou.

“Então, essa decisão pode ser reavaliada. Depois que eu sentar na cadeira de prefeito, vou tomar essa decisão. Mas primeiro tenho que levantar tudo isso e entender essa engenharia toda”, afirmou.

Fiz um compromisso que se ganhasse a eleição, a CAB não ficaria em Cuiabá. O prefeito não conversou comigo sobre esse desfecho

A RK Partners é uma das credoras do Grupo Galvão, que controla a CAB Cuiabá e que está em recuperação judicial. Os empresários e a Prefeitura assinaram um termo aditivo para que a nova empresa assumisse os serviços.

Segundo o novo acordo, a empresa deverá investir 1,2 bilhão no sistema de água e esgoto da Capital pelos próximos sete anos. A empresa executará, ainda, um plano emergencial de investimentos no valor de R$ 204 milhões em até 18 meses.

“Não voltei atrás com relação ao que disse na campanha sobre a CAB. Fiz um compromisso de que, se ganhasse a eleição, a CAB não ficaria em Cuiabá. O prefeito não conversou comigo sobre esse desfecho. Mas já nos falamos e ele se colocou à disposição para me explicar. Antes da posse, vamos conversar”, disse Emanuel.

A empresa

A RK Partners é uma empresa de consultoria especializada em reorganizações empresariais complexas.

Segundo o site da empresa, seus “sócios e equipe possuem ampla experiência em projetos de reestruturação financeira e operacional em setores variados, tendo obtido sucesso em todos os seus casos”.

Dentre as exigências do contrato com o Município está uma cláusula pétrea, que impede o Grupo Galvão de voltar a deter o controle acionário da empresa em caso de descumprimento dos serviços por parte da RK Partners.

Além disso, a nova empresa não poderá manter nenhum dos antigos diretores da CAB Cuiabá trabalhando e deverá apresentar um plano de investimentos a cada ano de concessão.

Leia também:

Grupo assume a CAB Cuiabá e deve investir R$ 1,2 bi em 7 anos