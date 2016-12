ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

O vereador reeleito, Toninho de Souza (PSDB), defendeu a criação de uma “chapa única” com vereadores de todos os grupos políticos na composição da próxima Mesa Diretora da Câmara de Cuiabá.

Segundo o tucano, se não houver entendimento entre os grupos, a Câmara poderá ficar “dividida” em 2017.

“Se não fizermos essa composição, começa um racha dentro da Câmara, com brigas desde o começo do mandato”, afirmou Toninho.

O único candidato à presidência da Mesa - até o momento -, vereador Justino Malheiros (PV), garantiu já ter fechado uma chapa para a eleição.

A princípio, essa chapa está formada por vereadores de oposição e que apoiam o prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB), confirmando os rumores de que a Mesa seria formada por uma chapa mista.

No entanto, após a confirmação da candidatura de Malheiros, o vereador eleito Misael Galvão (PSB) decidiu ficar de fora da disputa, o que dividiu a Câmara em dois grupos.

Ele se elege com 15, mas começa com 10 contrários

De acordo com Toninho, o “grupo de Misael” é composto por 10 vereadores: ele [Toninho de Souza], Adevair Cabral (PSDB), Juca do Guaraná (PT do B), Lilo Pinheiro (PRP), Orivaldo da Farmácia (PRP), Paulo Araújo (PP), Marcelo Bussiki (PSB), Gilberto Figueiredo (PSB), Abilio Jr. (PSC) e o próprio Misael.

“Nós temos até esta quarta-feira para definir isso. E, se não houver entendimento, o grupo do Misael fica fora da eleição. Perdendo a eleição, isso sinaliza uma Câmara dividida”, disse Toninho.

“Se o Justino não quiser fazer essa composição, ele se elege com 15, mas começa com 10 contrários”, completou.

Mesa definida

De acordo com o vereador Justino Malheiros, que encabeça a chapa para a eleição, os integrantes da Mesa já estão definidos.

Além da Presidência, ficou definido que Renivaldo Nascimento (PSDB) assumirá a 1ª Vice-Presidência e Diego Guimarães (PP) será o 2º vice-presidente.

O vereador Marcrean Santos (PRTB) será o 2º secretário. Já a 1ª Secretaria sairá do grupo de vereadores cujos partidos terão apenas um representante na Casa.

Esse grupo é formado por Dilemário Alencar (PR), Wilson Kero Kero (PSL), Chico 2000 (PR), Sargento Joelson (PSC) e Elizeu Nascimento (PSDC).

Malheiros já tem confirmados os votos de 15 parlamentares: Mário Nadaf (PV), Felipe Wellaton (PV), Marcos Veloso (PV), Vinicius Hugueney (PP), Diego Guimarães, Renivaldo Nascimento, Dr. Xavier (PTC), Elizeu Nascimento, Marcrean Santos, Wilson Kero Kero, Sargento Joelson, Dilemário Alencar, Chico 2000, Ricardo Saad (PSDB) e o dele próprio.