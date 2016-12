DOUGLAS TRIELLI

O prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), afirmou que não irá tolerar deslizes éticos e morais de seu secretariado. Segundo ele, o staff terá que “andar na linha do prefeito”.

“Não vamos tolerar descompromisso com a ética ou com deslize de quem quer que seja do ponto de vista ético e moral, sejam nossos secretários ou comissionados. Vamos exigir o compromisso de toda equipe. Quero secretários que andem na linha do prefeito”, disse.

“E tenho certeza que todos vão seguir nessa linha, mas sempre é bom falar. Não vamos tolerar falta de ética. A probidade administrativa é foco da nossa gestão”, completou.

Segundo o peemedebista, os secretários terão, ainda, que manter a linha proposta por ele durante a campanha eleitoral, em que a sociedade participará de forma mais “ativa” das decisões do Palácio Alencastro.

“Quero secretários sensíveis, humanos, que tenham sensibilidade política, que sejam abertos ao diálogo, que respeitem as pessoas, que conversem com os segmentos organizados da sociedade. Secretários que não se sintam dono do cargo, que tenham a linha do prefeito”, afirmou.

Expectativa

O peemedebista assume o comando da Prefeitura da Capital neste domingo (1º), em um evento no Centro de Eventos do Pantanal.

Segundo ele, a expectativa é grande e o trabalho será “intenso” para preparar a Capital para seus 300 anos.

“A expectativa é a melhor possível. Sou filho da terra, é um orgulho, uma honra, ser prefeito da cidade em que nasci em seus 300 anos. Isso é simbólico e é uma realização política e pessoal. Vou dar tudo de mim para fazer a melhor gestão para Cuiabá e corresponder à expectativa da população cuiabana, dentro daquilo que prometi na campanha”, disse.

