O deputado federal Nilson Leitão (PSDB) afirmou que ficou “triste” com a descoberta do envolvimento do ex-secretário de Estado de Educação (Seduc), Permínio Pinto (PSDB), na Operação Rêmora, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado). E disse que, embora não tenha indicado o colega tucano para a Pasta, não hesitaria em avalizar seu nome caso fosse consultado à época.

A participação nos esquemas de fraudes em licitação e arrecadação de propinas, que eram pagas por empresários que tinham valores a receber da Seduc, foi confirmada pelo próprio ex-secretário, que confessou seu envolvimento à Justiça.

O parlamentar disse que a tristeza se deve ao fato de ter uma relação de amizade com Permínio.

“Não diria que fique decepcionado, mas triste. Não vou ser hipócrita, nem demagogo. Permínio é uma pessoa que eu estimo muito. Não nego minha amizade jamais. No entanto, se houve um erro, como ele mesmo confessou, não é motivo para tripudiar ou fugir de qualquer tipo de relação de amizade”, afirmou Leitão, na noite desta terça-feria (27), durante entrevista ao programa “O Livre”, da Band TV.

O deputado ainda defendeu Permínio, afirmando que seu amigo tem mais acertos do que erros.

Permínio, ainda em seu interrogatório a juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado, no dia 15 de dezembro, confessou que "permitiu" e se omitiu sobre o esquema de propinas e fraudes em licitações que teria sido operado na secretaria. Além disso, o ex-secretário disse que também se beneficiou com um percentual do dinheiro arrecadado.

“Se o Permínio tivesse em seu currículo 100 itens, 99 deles seriam para ilibar o seu nome. Se tem um item errado nesse currículo, não vou demonizá-lo, por isso”, disse.

Indicação

Mesmo ressaltando sua amizade e confiança com Permínio, Leitão rebateu os depoimentos dos empresários Giovani Guizardi (delator da Operação Rêmora) e Alan Malouf, e negou que tenha sido responsável pela indicação do ex-secretário para a Seduc.

“Se eu tivesse sido consultado, teria indicado ele [Permínio] no mesmo momento. Mas não houve essa indicação direta”, disse.

“Ele foi secretário do Dante de Oliveira, da Prefeitura de Cuiabá. Era cotato para ser candidato a prefeito. Taques teve liberdade para indicar todos os nomes de seu Governo. O Permínio estava fazendo um grande serviço na Secretaria. Pode ter cometido um erro, mas não pode olhar apenas ‘a mancha da caneta, em uma camisa branca’”, declarou.

Suposto envolvimento

Citado na colaboração premiada firmada entre o empresário Giovani Guizardi e o Ministério Público Estadual (MPE), Leitão voltou a afirmar que não conhece o delator.

Em sua delação, Guizardi revelou que Leitão integrava o “núcleo de agentes políticos” de uma organização criminosa montada para desviar dinheiro da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

A informação consta no termo de declaração do empresário, que é proprietário da Dínamo Construtora, e cujo o depoimento foi dado no dia 16 de novembro aos promotores de Justiça do Gaeco.

Leitão também foi citado como possível beneficiário da cobrança de propina no depoimento de Alan Malouf.

“Não participo e nem participei de operações como essa. Asseguro da minha não-participação, tanto que o próprio procurador da República, Rodrigo Janot, sem me notificar, arquivou essa fase da investigação que cita meu nome”, afirmou, relembrando a decisão do procurador-geral, de não instaurar inquérito de investigação contra o deputado, e o governador Pedro Taques (PSDB).

“Quem estava dentro da operação tem certeza absoluta que eu não participei. Quem está fora vai ter especulação e irá continuar falando”, declarou.

“Mas tudo que se ler sobre meu nome nessa investigação vai ser no sentido de ‘eu ouvi falar’, ‘eu deduzi’. Mas ninguém apresenta um documento. Eu não tenho direito de me defender, pois não fui notificado de nada”, pontuou.

