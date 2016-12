DOUGLAS TRIELLI

No dia 4 de agosto, o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), parou seu carro em frente à sede do PSDB regional e, em uma conversa rápida com o governador Pedro Taques (PSDB), anunciou que não disputaria a reeleição. Faltava apenas um dia para o prazo final das convenções.

Após um breve diálogo - e com Mendes irredutível -, Taques desceu do carro e comunicou a decisão aos aliados que aguardavam em uma sala para discutir a indicação do candidato a vice, que até então era o maior problema da coligação.

A notícia foi considerada uma “bomba” e mudou completamente o cenário da eleição deste ano.

Até então, Mendes aparecia com larga vantagem nas pesquisas, por conta dos bons índices de aprovação de sua gestão.

Ele alegou motivos pessoais. A primeira-dama, Virginia Mendes, cobrou que ele se dedicasse nos próximos anos à família e à empresa, o Grupo Bipar, que teve o plano de recuperação judicial aprovado.

Nas redes sociais, a primeira-dama chegou a fazer uma publicação emblemática. O texto falava sobre "cansaço". "A gente avisa que vai cansar. A gente avisa que está cansando. A gente avisa, avisa, avisa até que se cansa de avisar e vai viver outra coisa que não nos canse tanto", dizia um trecho.

Naquele 4 de agosto, a cúpula tucana ficou reunida até tarde em busca de um nome com chances reais de vitória. O deputado federal Fábio Garcia (PSB) foi o mais defendido. Entretanto, sua família vetou a candidatura.

O empresário João Dorileo Leal também virou opção para a disputa. Mas uma divergência quanto à sua elegibilidade impediu a continuidade do projeto.

A cúpula do PSDB consultou vários especialistas em Direito eleitoral sobre a questão de Dorileo, proprietário do Grupo Gazeta de Comunicação. A maioria se posicionou que, pelo fato dele ser administrador do grupo, e ter concessão pública, no caso a TV Record, deveria ter se desincompatibilizado do cargo há pelo menos quatro meses antes das eleições.

Com isso, ganhou força o nome do deputado estadual Wilson Santos (PSDB), um dos maiores desafetos de Mauro Mendes. Taques foi quem encampou o nome do tucano ao grupo.

Em uma reunião no Palácio Paiaguás, no dia seguinte, faltando poucas horas para o fim do prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Mendes chegou a cogitar disputar a eleição, mas Taques já havia escolhido o nome de Wilson.

Com isso, o grupo lançou Wilson candidato a prefeito e o vereador Leonardo de Oliveira (PSB) como candidato a vice.

A escolha afastou Mendes da campanha. Em nenhum momento ele pediu voto diretamente a Wilson, mas, sim, à coligação, que levou o nome de Dante de Oliveira. O grupo chegou a ir ao segundo turno, mas perdeu a eleição para o deputado estadual Emanuel Pinheiro (PMDB).

