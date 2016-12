DA REDAÇÃO



O vereador eleito por Cuiabá, Diego Guimarães (PP), afirmou que o Regimento Interno da Câmara impede o aumento do salário dos vereadores.

Por 14 votos a favor e sete contrários, os parlamentares aprovaram, na última terça-feira (28), a proposta que aumenta os próprios salários e, consequentemente, o valor recebido como verba indenizatória.

A regra é legítima e busca evitar que se tomem essas medidas após o sufrágio

Conforme a proposta de autoria da Mesa Diretora do Legislativo, presidida pelo vereador Haroldo Kuzai (SD), os salários dos vereadores da Capital passam de R$ 15,3 mil para R$ 18,9 mil, o que dá um aumento de 23,5%.

Segundo Diego Guimarães, no entanto, o reajuste contraria o artigo 107 do regimento da Casa, que prevê reposição salarial somente 90 dias antes do pleito eleitoral.

"Qualquer aumento de remuneração de vereadores deve se dar pelo menos 90 dias antes das eleições. A regra é legítima e busca evitar que se tomem essas medidas após o sufrágio", disse o Guimarães, em uma postagem no facebook.

Além disso, o Regimento também previne que no final de uma gestão sejam realizados aumentos de despesas para a gestão seguinte.

"A fiel observância ao processo legislativo revela-se indispensável, sob pena de ilegitimidade da norma aprovada e eventual invalidação judicial" finalizou o vereador eleito.