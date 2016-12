DOUGLAS TRIELLI

Candidato à presidência da Assembleia Legislativa desde a segunda metade de 2015, o deputado estadual Eduardo Botelho (PSB) conseguiu vencer a disputa da Mesa Diretora depois de algumas reviravoltas.

Desde o início, seu principal adversário era o atual presidente do Legislativo, deputado Guilherme Maluf (PSDB), que sairia naturalmente à reeleição.

O tucano se elegeu em fevereiro de 2015 com apoio do governador Pedro Taques (PSDB). Esse era, até então, seu grande trunfo.

Apesar disso, Botelho declarava à época confiar que teria o apoio do governador. “Todos me falam de um apoio do governador à candidatura do Guilherme Maluf. Mas alguém já ouviu alguma vez o Pedro Taques falar desse apoio? Eu nunca ouvi. Eu tenho uma relação de confiança e lealdade com o governador”, disse em maio deste ano.

De outro lado, o maior nome da oposição, deputado Emanuel Pinheiro (PMDB), teve seu nome lançado na disputa pelo colega Oscar Bezerra (PSB), membro da base do Governo na Assembleia.

Em pouco tempo, a visibilidade que conseguiu na oposição ajudou Emanuel a angariar até 10 aliados. O peemedebista declarava que traria a “independência” ao Legislativo que a gestão de Maluf não conseguiu empregar.

Diante desses dois nomes, Botelho deixou de ser visto como nome com chances de vitória.

Reviravoltas

Entretanto, no final de junho o cenário mudou de modo favorável a Botelho.

Taques retirou seu apoio a Maluf durante um encontro no Palácio Paiaguás. O presidente do Legislativo foi chamado à sede do Governo e foi comunicado por Taques que Botelho seria o candidato do Executivo.

Nos bastidores a informação era de que o motivo principal, que teria sido alegado, é que Maluf estaria desgastado junto à parcela significativa dos deputados, por conta do estilo de sua atual gestão.

Durante este período, Maluf chegou a tentar uma negociação com Emanuel, mas o peemedebista, logo em seguida, desistiu de disputar o comando do Legislativo para concorrer à Prefeitura de Cuiabá – disputa que saiu vitorioso.

Nesse novo cenário, Botelho conseguiu se sair melhor, mesmo com a oposição tentando manter o grupo que apoiava Emanuel.

A votação ocorreu em 1º de setembro. Foram 21 votos favoráveis à chapa União e Trabalho e três contrários.

Maluf ficou com a primeira secretaria. Já o deputado Gilmar Fabris (PSD) será o vice-presidente e Max Russi (PSB) segundo vice-presidente.

O deputado Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), será o segundo secretário. O grupo também conta com Baiano Filho (PSDB) como terceiro secretário e Silvano Amaral (PMDB) na quarta secretaria.

A posse da nova diretoria acontece em fevereiro.

