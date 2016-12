CAMILA RIBEIRO

Assim como 2015, o ano de 2016 foi atribulado para o ex-secretário de Estado, Eder Moraes. Em agosto, ele sofreu uma nova condenação em ação derivada da Operação Ararath.

A decisão foi proferida pelo juiz Jefferson Schneider, da 5ª Vara Federal de Mato Grosso. O magistrado fixou uma pena de 12 anos de cadeia e 40 dias-multa (R$ 35,2 mil).

O juiz também determinou a devolução de R$ 520 mil aos cofres públicos, a título de multa.

A condenação atendeu aos pedidos do Ministério Público Federal (MPF), autor da denúncia.

O órgão acusou Eder de ser um dos principais articuladores de um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional que operou no Estado.

O esquema teria movimentado cerca de R$ 500 milhões de forma ilícita, por meio de factorings, empresas de fachada e simulação de prestação de serviços.

O juiz Jefferson Schneider, que condenou o ex-secretário à prisão

Os recursos que Eder Moraes usava para alimentar o esquema, segundo o MPF, eram obtidos por meio de empréstimos ilegais.

Esta foi sua segunda condenação em decorrência da Ararath.

Em novembro de 2015, ele já havia sido condenado a 69 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsificação de documentos públicos e outras práticas delituosas.

Prisões

O ano também foi de muitas reviravoltas para o ex-secretário, que esteve preso por diversas vezes.

Ele iniciou 2016 já atrás das grades. Isto porque, em dezembro 2015, foi preso na 10ª fase da da Ararath.

A soltura do ex-secretário foi concedida pelo STF em maio deste ano. No entanto, uma nova prisão foi decretada no início de junho, novamente pelo juiz Jefferson Schneider.

Na ocasião, o magistrado, por determinação do Supremo, reanalisou o pedido de prisão preventiva feito pelo MPF e determinou a volta de Eder ao Centro de Custódia da Capital.

A defesa impetrou um habeas corpus e, em ainda no mês de junho, o desembargador federal Cândido Ribeiro, da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1º Região (TRF-1), em Brasília, determinou a revogação da prisão.

No entanto, no julgamento de mérito do pedido de liberdade, a 4ª Turma do TRF-1, determinou que o ex-secretário retornasse ao CCC.

Antes do mandado de prisão preventiva ser cumprido, a defesa de Eder conseguiu uma nova decisão que anulou o julgamento que havia determinado o retorno do ex-secretário à cadeia.

A decisão foi proferida pelo desembargador do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), Cândido Ribeiro, em 28 de julho.

Em 9 de agosto, uma nova reviravolta. No julgamento do mérito do pedido de liberdade, a 4ª Turma do TRF-1, modificou a decisão liminar de Cândido Ribeiro e restabeleceu a prisão preventiva de Eder.

Por fim, em 25 de outubro, a 4ª Turma analisou um novo habeas corpus e, por unanimidade, concedeu liberdade ao ex-secretário.

Eu jamais atentaria contra as regras do equipamento que me mantém em liberdade, seria uma insanidade da minha parte

Nesta ocasião, o TRF-1 determinou a retomada das medidas cautelares que Eder já vinha cumprindo antes das supostas violações, como o monitoramento eletrônico.

Além da tornozeleira eletrônica, Eder cumpre medidas como: a proibição de sair de casa das 19h às 6h – exceto nas segundas-feiras, para frequentar a faculdade - e a vedação de manter contato com os demais réus das ações penais da Ararath (com exceção de sua esposa, Laura Tereza Dias).

Prisão arbitrária

Entre suas idas e vindas à prisão, ao longo de 2016, o ex-secretário Eder Moraes afirmou, em entrevista ao MidiaNews, que sua prisão foi “injusta” e “arbitrária”.

O ex-secretário disse que nunca violou as regras da tornozeleira eletrônica e reclamou por ser preso, várias vezes, em razão do mesmo motivo.

“Eu nunca burlei a tornozeleira eletrônica por uma vez sequer. Não posso concordar que um motivo técnico-eletrônico cause a mesma prisão que motivou minha prisão há sete meses”, criticou ele.

Eder alegou que a tornozeleira tinha falhas na bateria que o impediam se detectar quando estava descarregada.

“Eu nunca fiz isso [violar a tornozeleira]. Eu jamais atentaria contra as regras do equipamento que me mantém em liberdade. Seria uma insanidade da minha parte”, relatou.

