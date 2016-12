DA REDAÇÃO



Os recursos do Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX) referentes ao ano de 2016 já estão na conta do Governo de Mato Grosso.

O aporte chega à ordem de R$ 391,7 milhões para o Estado sendo que, deste total, 25% (R$ 110 milhões) são encaminhados aos municípios.

Com os R$ 290,8 milhões restantes ao Executivo, o governador Pedro Taques (PSDB) determinou à equipe econômica que sejam saldados os compromissos com as áreas da Saúde, Educação e Segurança.

Também será repassada, até a próxima quinta-feira (29), parte dos valores acordados com os demais Poderes referentes ao duodécimo.

O secretário de Estado de Fazenda, Gustavo de Oliveira, já iniciou os pagamentos.

“A parte dos municípios, que corresponde a 25% do FEX, já é enviada direto pelo Governo Federal e deve estar disponível até esta quinta-feira. Com a parte que cabe ao Estado, R$ 290,8 milhões, priorizamos pagar os fornecedores das secretarias de Saúde, Educação e Segurança.

Também saldaremos o compromisso com os demais Poderes, por meio do duodécimo. Em torno de R$ 70 milhões serão liberados ainda hoje”, explicou.

Apesar do alívio imediato causado pelo FEX, Gustavo de Oliveira alerta para a situação de crise, que ainda persiste.

“Infelizmente, todos esses recursos não são suficientes para que honremos com todos os compromissos. A crise não passou. Ainda é um cenário de desequilíbrio fiscal. Precisamos continuar com o controle de gastos, redução de despesas. É preciso continuar com austeridade nos gastos, pois caso contrário, não fecharemos as contas de 2017”.