O secretário de Estado de Gestão, Julio Modesto, afirmou que a Pasta atingiu, em 2016, diversas metas estipuladas pelo governador Pedro Taques (PSDB). Entre elas, citou o aperfeiçoamento na gestão de consignações na folha de pagamento e a descentralização das licitações e do sistema de aquisição e fornecimento de combustíveis.

Segundo ele, a Pasta trabalhou por mais de um ano para formatar o novo modelo de gestão do Serviço de Controle de Consignação do Estado de Mato Grosso, que está sendo feito em parceria com a Câmara Interbancária de Pagamento (CIP).

"O novo modelo é baseado na transparência das operações financeiras e na preservação dos dados dos servidores, que têm total auto-gestão de todo o processo. Uma conquista para o funcionalismo, que utiliza este serviço e que agora conta com mais segurança, mais benefícios e melhor acompanhamento por parte do servidor", disse o secretário por meio de nota.

Outro desafio encarado pela pasta foi a descentralização das licitações que a partir de 2017, passam a ser realizadas pelos órgãos demandantes, ou seja, os processos licitatórios específicos de cada secretaria serão feitos por elas mesmas e não mais pela Seges, que, a partir do próximo ano concentrará seus esforços nas Atas de Registros de Preços de materiais comuns a todos a exemplo de aquisição de combustíveis, papel, café, locação de frota de veículos, limpeza, segurança privada, dentre outras.

"A medida vai dinamizar, gerar economia e dar mais celeridade aos processos de licitação que tramitam no órgão. Só em 2016 cerca de cinco mil processos tramitaram na secretaria", afirmou.

Em 2016, a pasta realizou 36 Atas de Registros de Preços de materiais comuns, obtendo uma economia total de R$ 122 milhões, que em termos percentuais representa 18,38% em relação aos valores que estavam previstos para as licitações. Por isso, em 2017, a secretaria irá concentrar seus esforços nessa modalidade de pregão.

A descentralização das aquisições governamentais para as secretarias finalísticas representa um avanço sem precedentes. O atual modelo foi instituído a cerca de dez anos e desde então a Seges participa obrigatoriamente em todos os processos licitatórios, em três fases (especificação, preço e parecer jurídico), sejam em certames presenciais ou eletrônicos.

Para o secretário, descentralizar as licitações permitirá que o Estado passe a comprar com mais agilidade, tendo em visto que o processo será conduzido diretamente pela órgão demandante.

“Nós entendemos que não é possível concentrar todo o processo de compras do Estado dentro de uma única secretaria. Quem conhece as especificidades do produto ou do serviço a ser adquirido é a unidade demandante”, afirmou.

Outra importante medida tomada pela pasta foi a descentralização do sistema de aquisição e fornecimento de combustíveis em órgãos do Poder Executivo. A medida desburocratizou e deu mais celeridade ao processo.

Com a iniciativa, os órgãos tiveram que celebrar contratos individuais, aderindo à Ata de Registro de Preços em vigência. A Seges ficou responsável apenas pelo cadastro, distribuição e gestão de veículos e máquinas e condutores no sistema informatizado de gestão de abastecimentos.

Foi criado também nestes dois últimos anos o Escritório de Gerenciamento de Processos, que em 2016 teve como uma de suas principais metas a definição da metodologia e capacitação dos órgãos e entidades do Poder Executivo.

O setor realizou o trabalho de identidade organizacional e cadeia de valor de 10 secretarias. Para 2017, a meta é realizar capacitação em Introdução á Indicadores de Desempenho de Processos e o 2º Ciclo de Palestras em Gestão de Processos direcionada para o nível estratégico.

Outra medida importante foi a volta dos leilões de bens móveis inservíveis do Estado, que estavam parados há cerca de dois anos. No último biênio foram realizados três certames, onde se arrecadou cerca de R$ 900 mil, revertidos para o Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso (Fundesp) e Fundo Estadual da Segurança Pública (Fesp).