O prefeito Mauro Mendes, que passa a faixa de chefe do Executivo Municipal para Emanuel Pinheiro neste domingo

O prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB), que passa a faixa de chefe do Executivo Municipal para Emanuel Pinheiro (PMDB) neste domingo (1º), fez um balanço dos quatro anos à frente do Palácio Alencastro. Ele, ainda, se disse credenciado para novos desafios.

Em conversa com a reportagem do MidiaNews, em uma de suas últimas vistorias à obra do Parque das Águas, no Centro Político Administrativo, antes de seu lançamento, Mendes se disse “feliz” pela oportunidade de ter sido prefeito.

“Eu diria que cumpri o meu compromisso. Diria que me sinto feliz pela oportunidade que me deram de ser prefeito de Cuiabá. Trabalhei honestamente, intensamente, para transformar algumas realidades. Fizemos muito, mas não tudo. Tem muita coisa para fazer na cidade”, afirmou.

“Muito mais do que fazer, nós mudamos o rumo de como as coisas são feitas. Muitas coisas estão em uma direção melhor e isso vai exigir dos próximos gestores manterem essa direção se quiserem ser bem avaliados. Eles terão que fazer igual ou melhor que nós. E eu espero que façam melhor”, disse.

De acordo com ele, a Prefeitura será entregue ao próximo gestor em melhor estado do que quando ele recebeu do ex-prefeito Chico Galindo (PTB). Prova disso, segundo Mendes, são os balanços de 2012 e 2016.

Entre os legados da atual gestão, Mendes citou o programa de asfaltamento “Novos Caminhos”, a reconstrução do Parque Tia Nair, a entrega do Hospital São Benedito e o Porto Cuiabá e o Parque das Águas.

Para ele, entretanto, a importância de cada obra cabe à população dizer.

“É difícil enumerar apenas um, porque o maior legado depende muito do olhar de cada cidadão. Para quem mora nos bairros e convive há 40 anos com poeira e lama, o maior legado foi o asfalto. Fizemos o maior programa da história do Município. Para quem tem filho e depende de uma creche, entregamos 21 novas creches, 16 escolas reconstruídas, cinco escolas novas e tem mais cinco em construção, quase prontas. Isso é um grande legado”, enumerou.

“O Hospital São Benedito e as UPAS em construção são grandes legados para a Saúde. O Centro de Distribuição de Medicamentos, que tinha quatro almoxarifados, era um 'pé de porco', um lixo, hoje é um dos mais modernos do Brasil. O Tia Nair, o Porto, o Parque das Águas, que eram áreas abandonadas, são grandes legados e hoje estão sendo muito utilizados pela população”, afirmou.

Entre os projetos que gostaria de fazer, mas não teve condições, está a nova sede da Prefeitura de Cuiabá. Segundo ele, a obra geraria uma economicidade ao Executivo, mas por conta da crise econômica a proposta não foi levada adiante.

Além disso, ele citou a conclusão do novo Pronto-Socorro de Cuiabá, que tem previsão de ser entregue somente ao final de 2017.

Credenciado

Mendes disse não se arrepender de assumir o comando da cidade, apesar das dificuldades que a função trouxe para sua vida privada. O Grupo Bipar, de sua propriedade, entrou em recuperação judicial por conta de dívidas na ordem de R$ 100 milhões.

“Não tenho um pingo de arrependimento. Apesar dos transtornos que isso trouxe para minha vida pessoal e profissional, saio com o coração cheio de alegria por ter contribuído com minha cidade”, disse.

Marcus Mesquita/MidiaNews “É difícil enumerar apenas um, porque o maior legado depende muito do olhar de cada cidadão"

Sobre o futuro político, Mendes preferiu não dizer quais são os planos para 2018.

Mas citou que o fato de diversos secretários terem sido chamados para compor o staff do Estado é uma demonstração do bom desempenho de sua gestão e que isso o credencia, também, para “novos desafios”.

“É muito cedo para falar isso. Sou daquelas pessoas que, quando morre, desencarna. Eu não tenho apego a poder. Demonstrei isso quando abri mão de uma candidatura dita por alguns como provável reeleição. Tenho outros objetivos na minha vida, tem outras coisas que posso fazer. Dei a minha contribuição. Em todos os lugares que passei, a nenhum deles voltei. Mas enquanto estive lá, vivi intensamente e fiz o melhor que pude fazer”, afirmou.

“O seu futuro é reflexo daquilo que você faz no passado e no presente. Se eu e minha equipe saímos de Cuiabá com uma boa avaliação, certamente isso nos credencia para qualquer outro desafio. A maior prova disso é que muitos da nossa equipe, secretários e outros escalões, estão sendo convidados para diversos cargos em diversas áreas, seja Estado ou outros órgãos”, completou.