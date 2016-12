AIRTON MARQUES

DA REDAÇÃO

Os 141 municípios de Mato Grosso recebem, até a próxima segunda-feira (2), R$ 81,1 milhões referente às multas arrecadadas pelo Governo Federal com a regularização de ativos mantidos ilegalmente fora do país, a chamada repatriação.

O montante será depositado pelo Tesouro Nacional nesta sexta-feira (30), por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), que atendeu ao pedido da Advocacia-Geral da União (AGU).

Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis são os municípios que ficarão com a maior parte deste montante. A Capital irá receber R$ 6,7 milhões, enquanto as outras duas cidades receberão, igualmente, o valor de R$ 2,8 milhões. (confira a lista abaixo)

A iniciativa para liberar o montante nesta sexta-feira foi editada na semana passada pelo Governo Federal.

O TCU, no entanto, bloqueou na quarta-feira (28) o repasse do montante na sexta, uma vez que é feriado bancário, e resistia em permitir a sua liberação nesta quinta, já que a medida provisória estabelecia a sexta-feira.

Veto

O Tribunal vetou o repasse por entender que as transferências de recursos feriam o princípio da legalidade, e que o montante repassado beneficiaria os atuais prefeitos e não os novos, que tomam posse no domingo (1º).

Inicialmente, o ministro do TCU Raimundo Carreiro determinou que os valores só poderiam ser transferidos em 2 de janeiro. A AGU recorreu da decisão nesta quinta.



Mais cedo, prefeitos pediram ao presidente Michel Temer (PMDB) que publicasse uma nova medida provisória para antecipar para esta quinta o repasse da multa da repatriação.

Apesar de o Tesouro afirmar que os recursos vão entrar na conta dos municípios nesta sexta, o ministro do TCU, ao liberar as transferências na noite desta quinta-feira (29), entendeu que os recursos só chegarão de fato aos cofres dos municípios em 2 de janeiro - por causa do feriado bancário de sexta.

Veja o quanto cada município mato-grossense irá receber: