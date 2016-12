O vereador reeleito Renivaldo Nascimento (PSDB), que votou a favor do aumento do próprio salário

ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

Eleitores de Cuiabá fizeram um abaixo-assinado virtual para pedir que o salário dos vereadores se equipare à remuneração inicial de um professor da rede municipal com carga horária de 20 horas semanais.

Na petição, que sugere a sanção de um Projeto de Lei de iniciativa popular, os moradores também pedem que seja derrubada a proposta que concede aumento ao salário dos vereadores, aprovada na última terça-feira (27).

Até o fechamento desta matéria, o documento, que pode ser assinado virtualmente, já tinha reunido 5.326 assinaturas.

Se aprovada a proposta, os vereadores passariam a ganhar o equivalente a R$ 2.044,41. Uma redução de 89% se for levado em consideração o último aumento concedido aos parlamentares.

O documento é destinado ao presidente da Câmara de Cuiabá e classifica como “uma vergonha” a aprovação do aumento salarial dos vereadores.

“É uma vergonha em tempo de crise os vereadores da cidade legislarem em causa própria. Sugiro a todos não só derrubar esse aumento absurdo como reduzir o salário dos mesmos a menos de 1/3 do atual”, cita trecho do abaixo-assinado.

Várias pessoas fizeram questão de deixar um comentário de repúdio, usando seu perfil no Facebook, sobre o valor dos vencimentos dos vereadores.

“É vergonhoso! Esses políticos são egoístas, só trabalham pelas causas próprias. Registro minha indignação”, escreveu uma eleitora.

“Isso é uma vergonha para nosso município” registrou outra.

Aumento de 23%

Na última terça-feira (27) os vereadores aprovaram, por 14 votos a favor e sete contrários, a proposta que aumenta os próprios salários e, consequentemente, o valor recebido como verba indenizatória.

Conforme a proposta de autoria da Mesa Diretora do Legislativo, presidida pelo vereador Haroldo Kuzai (SD), os salários dos parlamentares da Capital passam de R$ 15,3 mil para R$ 18,9 mil, o que dá um aumento de 23,5%.

Ainda segundo a proposta, a verba indenizatória recebida pelos 25 vereadores também foi reajustada para R$ 11,3 mil. A chamada V.I. representa 60% do salário pago a um vereador.

Os votos a favor do projeto foram de: Renivaldo Nascimento (PSDB), Ricardo Saad (PSDB), Adevair Cabral (PSDB), Paulo Araújo (PP), Oséas Machado (PSC), Marcus Fabrício (PTB), Mario Nadaf (PV), Juca do Guaraná (PT do B), Chico 2000 (PR), Wilson Kero Kero (PSL), Professor Néviton (PRB), Dilemário Alencar (Pros), Marcrean Santos (PRTB) e Lilo Pinheiro (PRP).

Os que votaram contra o aumento foram: Toninho de Souza (PSD), Domingos Sávio (PSD), Adilson da Levante (PSB), Leonardo de Oliveira (PSB), Onofre Júnior (PSB), Arilson da Silva (PT) e Allan Kardec (PT).

O presidente da Câmara também votou contra o projeto, no entanto, seu voto não tem validade na apreciação.

Os vereadores Faissal Calil (PSB), Lueci Ramos (PSDB) e Maurélio Ribeiro (PSDB) não estavam na sessão.

Com o reajuste dos salários no Legislativo, o vencimento do prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB) e seu vice, Nuian Ribeiro (PTB), também aumentam consequentemente.

De acordo com a proposta aprovada, o salário do prefeito passa de R$ 15 mil para R$ 23 mil. Já o vice vai receber R$ 16,1 mil ao mês.

No entanto, o futuro prefeito, que assume a Prefeitura a partir deste domingo (01), afirmou que vai vetar o projeto.

A reportagem não conseguiu contato com os idealizadores do movimento.

Confira AQUI a íntegra da petição.

