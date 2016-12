DO DIÁRIO DE SP



Nada de paletó, gravata ou camisas de grife. Eleito no primeiro turno em outubro para comandar a capital paulista, João Doria (PSDB) quer garantir uma primeira boa impressão logo quando assumir a cadeira deixada por Fernando Haddad (PT). Reforçando a imagem de “João Trabalhador”, em seu debute como político o empresário que se qualifica como gestor vestirá o uniforme de cor laranja usado pelos garis.

Junto com seus secretários, Doria vai iniciar, às 6h da próxima segunda-feira, a Operação Cidade Linda. Segundo o tucano, o mutirão de ações de limpeza e zeladoria que começa no eixo da Avenida Nove de Julho, do Centro à Zona Oeste, não custará um tostão aos cofres da Prefeitura. O próprio Doria se encarregou de colocar as concessionárias contra a parede.

“Todos os serviços e mão de obra serão das empresas que têm contratos com a Prefeitura e interesse em renová-los. Todas elas são voluntárias na mão de obra, nos equipamentos e nos materiais necessários. Foi uma negociação conduzida pessoalmente por mim”, disse.

O prefeito eleito prometeu que nesta primeira ação, que acontece na Nove de Julho, um total de 1.291 agentes de limpeza trabalharão (pagos pelas empresas) para pintar 9 mil metros quadrados (sinalização horizontal), varrer 26 mil m², limpar 219 bocas de lobo e outras ações de zeladoria. Até as lixeiras, hoje de plástico e com capacidade para 36 litros, serão trocadas por recipientes de ferro, de 150 litros.

Apesar da semelhança com o programa Belezura, criado por Marta Suplicy (prefeita entre 2001 e 2004 pelo PT), Doria prometeu que o Cidade Linda será contínuo e terá fiscalização do povo. “Parte do programa, chamado Olho Vivo (braço da operação), permitirá que a população possa opinar e denunciar. Seja a denúncia de um serviço que não funciona bem no plano da zeladoria ou um mau cidadão que descartou um sofá”, afirmou.

Moradores de rua terão até aulas de ioga

Nesta primeira ação do programa Cidade Linda, a gestão de João Doria promete não retirar os moradores de rua na área de abrangência dos mutirões. Segundo a futura secretária de Desenvolvimento Social, Soninha Francine, o governo vai oferecer assistência gradual a essa população. “Os números oficiais vão de 60 a 300 pessoas nesse eixo (Nove de Julho), não temos como precisar. Vamos oferecer atendimento odontológico, ações de prevenção de câncer de boca, veterinários, porque também tem muito cachorro nesse locais, biblioteca ambulante e aulas de ioga para quem quiser”, disse.

Doria confirmou ainda que reformulará os abrigos que já existem na capital com dinheiro da iniciativa privada, e que eles passarão a chamar Espaços Vida com atendimento 24 horas.

Enquanto promete estender a mão aos moradores de rua, o tucano diz que vai fazer linha dura contra pichadores e ambulantes ilegais. “Os pichadores, é melhor mudarem de emprego”, disse Doria ao anunciar que terá um programa de oficinas de grafite chamado “Arte Urbana”, sob comando do artista Eduardo Kobra. Acontece que, ao SPTV, o artista negou participação de qualquer programa do governo, disse que deve passar o ano que vem praticamente todo trabalhando em Nova York e defende as diversas formas de arte, inclusive o piche.

