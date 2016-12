DA REDAÇÃO



A inauguração do Parque das Águas "Seo Fiote", que aconteceu na noite desta sexta-feira (30), trouxe para a população um novo conceito de lazer noturno, apresentando um espetáculo de águas até então inédito no país. Batizada em homenagem ao patriarca de uma das famílias mais tradicionais de Mato Grosso e pai dos ex-governadores Júlio e Jayme Campos, Júlio Domingos de Campos, popularmente conhecido como "Seo Fiote", a obra simboliza a consagração de um sonho do prefeito Mauro Mendes que durou por nove anos , que agora se materializou.

Visivelmente emocionado,no seu penúltimo dia no comando da prefeitura de capital, Mauro Mendes agradeceu a sua família pela compreensão que teve com ele nesses quatro anos e sua equipe de trabalho que o acompanhou nessa jornada.

No discurso ele lembrou como nasceu a ideia do Parque das Águas. "Em 2007, durante uma visita à China como presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, tive a oportunidade de percorrer as ruas e os arredores do país ao lado de outros empresários. Em uma visita a um local de estrutura semelhante ao Parque das Águas, partilhei o desejo de devolver à vida esta lagoa, que por tantos anos esteve abandonada. Hoje estou aqui diante de cada cidadão presente, ao lado dos meus companheiros de luta que compraram essa proposta ousada, olhando nos olhos da população com a certeza de dever cumprido. Ainda temos alguns ajustes para finalizar, mas estou realizado por tornar real um sonho particular e um antigo anseio coletivo", contou.

Para o ex-governador Júlio Campos, a honraria à memória de seu pai representa muito mais que a imortalização da história construída por sua família em Cuiabá e Várzea Grande.Ela marca também o início das celebrações do centenário de nascimento de Seo Fiote e trazem preciosas recordações pessoais dos tempos em que ele esteve à frente do Governo de Mato Grosso.

"É uma homenagem inestimável e poder olhar para esse parque todos os dias com a certeza de que fragmentos da nossa história marcam a chegada do futuro para Cuiabá é um sentimento inigualável. No período em que governei Mato Grosso nossos recursos financeiros e tecnológicos eram limitados, mas criamos o parque Juliorama na região, cuidado apenas por pessoas com deficiência, trabalho desenvolvido por minha saudosa esposa Isabel Campos. Hoje, em proporções muito maiores, nasce aqui o Parque das Águas, a mais nova referência turístico-cultural da nossa cidade. Hoje, o passado, presente e futuro se unem em um belo espetáculo inédito, sonhado por nosso prefeito", revelou.

Para o vereador Haroldo Kuzai, presidente da Câmara dos Vereadores e representante da Casa de Leis na solenidade de abertura, o trabalho desempenhado por Mauro Mendes no período de quatro anos tem efeitos vanguardistas e marcam o início de um novo conceito de gestão pública. "Atuando de maneira empreendedora e centrada, nosso prefeito assumiu desafios políticos-sociais de grande dimensão, mas foi capaz de conduzir a Capital com exímia habilidade. Além de resguardar os recursos financeiros do município, devolvendo a prefeitura sem qualquer dívida, ele se comprometeu até o fim com suas propostas e agora deixa a grande responsabilidade de ser superado pelos próximos gestores", afirmou.

Para o prefeito eleito Emanuel Pinheiro, este novo conceito de gestão pública é inspirador e um molde a ser perpetuado. Segundo o gestor, o trabalho realizado em todas as esferas municipais é uma motivação para todos os futuros prefeitos que virão, uma vez que coloca Cuiabá em destaque, nivelando-a por cima.

"Cuiabá foi feita para o futuro e o prefeito Mauro Mendes seguiu esta premissa com fidelidade, deixando em minhas mãos a oportunidade e o desafio de dar sequência em seu excelente trabalho. Marcando a história como nosso prefeito Vicente Emílio Vuolo o fez em 1964, com a inauguração da emblemática fonte luminosa da Praça Alencastro, ele hoje entrega uma obra que já antevê o que está por vir, inspirada em consagrados pontos turísticos mundiais de lugares como Dubai, Las Vegas e Singapura. Nossa Capital está sendo entregue como Mendes a recebeu, nas mãos dos cuiabanos e logo assumirei este papel, com a ciência e desejo de contribuir ainda mais para o crescimento da minha tão amada terra natal", concluiu Pinheiro.

Parque das Águas em números

Com uma área de lazer de 270 mil m², o Parque das Águas conta com 1.500 metros de pista de corrida e caminhada, 1.600 metros de ciclovia, além de dois restaurantes e um Food Park. Feito exclusivamente com recursos municipais oriundos da arrecadação de impostos, o espaço ainda conta com duas academias ao ar livre, parquinhos infantis, e dois estacionamentos com capacidade para 600 veículos.

Em se tratando de atrações turísticas, o parque oferece aos visitantes o Túnel das Águas - com a extensão de 14 metros e que permite a passagem por entre os jatos de água; a Splash Zone para as crianças (em fase final de montagem) - que emite jatos de até 10 metros de altura saindo do chão; o Show das Águas - com quase 400 fontes, também em fase final de instalação e a Cachoeira com névoa artificial e luzes fluorescentes.