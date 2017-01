AIRTON MARQUES

DA REDAÇÃO

A prefeita Lucimar Campos (DEM) tomou posse para seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Várzea Grande.

Em solenidade na manhã deste domingo (1), a prefeita destacou as dificuldades para a retomada do crescimento do Município e defendeu a união de esforços para a efetivação e aplicação de políticas públicas.

“Quero propor aos senhores vereadores e senhora vereadora, e às demais autoridades um pacto por Várzea Grande. Temos que nos unir em busca de um bem comum. Nossos primeiros passos, nesta longa jornada, estão sendo vencidos com realizações, determinação e afinco”, afirmou, ao lado do marido, o ex-senador Jayme Campos.

Temos que nos unir em busca de um bem comum. Nossos primeiros passos, nesta longa jornada, estão sendo vencidos com realizações

“Os resultados a serem colhidos amanhã serão de esperança, paz e prosperidade. A união entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário tem que ser voltada para gerar expectativa de futuro para várzea grande e sua gente”, completou.

A cerimônia de posse ocorreu no Pantanal Hits Hotel em Várzea Grande e contou com algumas autoridades de Mato Grosso, como o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, representando o governador Pedro Taques (PSDB), que está em viagem.

Social

Reeleita com 73,6% dos votos válidos, Lucimar declarou que os 16 meses em que está na Prefeitura serviram para colocar a cidade “nos trilhos”, mas que são necessárias novas ações, para solucionar graves problemas.

“Já é possível sentir que Várzea Grande nos últimos meses retomou o trilho do seu desenvolvimento, mas é pouco para quem permaneceu mais de uma década no ostracismo. Precisamos e estamos encontrando soluções para que a cidade recupere seu tempo perdido”, disse.

Ao lado do vice-prefeito José Anderson Hazama (PRTB), Lucimar chegou a se emocionar e afirmou que sua gestão será focada ao social.

“Não é uma empreitada fácil, mas temos feito nossa parte, gerenciando para a maioria da população e buscando soluções para os problemas mais emergenciais. Sei e reafirmo: não haverá em nenhum momento trégua no combate a desigualdade social”, declarou.

Leia a íntegra do discurso da prefeita Lucimar Campos:

“Cuidarei das pessoas com o cuidado que tenho pela minha família e zelarei por Várzea Grande como se minha casa fosse.

Semearei a prosperidade para que todos possam colher serviços públicos de qualidade; propagarei o desenvolvimento em busca de justiça social e igualdade.

Serei obstinada pela busca incansável de uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas de nossa cidade, de nosso estado e de nosso país, pois sem qualidade de vida, não existe dignidade.

Minhas primeiras palavras pronunciadas nesta solenidade são minhas próprias declarações na solenidade de minha diplomação, ou seja, não haverá trégua, nem descanso enquanto todas as pessoas não tiverem resguardados todos seus direitos.

Falo dos direitos a uma Saúde de qualidade, a uma Educação de nível e uma Segurança sempre presente.

São metas que serão perseguidas cotidianamente e apesar de ousadas e para alguns impossíveis, não haverá descanso na busca de resultados positivos.

Quero e vou continuar a ser o instrumento de mudanças que Várzea Grande e sua gente estão há muito tempo esperando.

Ao meu favor, além da determinação e humildade tenho o alicerce da manifestação popular vinda através do voto livre e democrático.

Reafirmo isto, porque faço, com muita honra, parte da família do meu esposo Jayme campos, do meu cunhado Julio campos e do meu inesquecível sogro e patriarca, Júlio domingos de campos, que com o apoio da matriarca Amália curvo de campos, conquistaram mandatos através do voto e da vontade popular.

Lembro também dos ensinamentos de retidão de caráter transmitidos a mim pelos meus pais, Nair e Zeid Sacre, que ajudaram a formar tudo o que repasso para meus filhos, netas e netos.

Aprendi com meus pais e com a família do meu marido a amar várzea grande e mato grosso acima de tudo.

Por isso, também não posso deixar de realçar a importância dos meus filhos, Jaiminho, Michelle, Giselle e Carlos Eduardo, das minhas netas, Karla Renata e Maria Antônia, do meu neto Marco Sacre e do meu genro, Rodrigo Garbão, que hoje são o meu sustentáculo para essa missão nobre e edificante de administrar a cidade para todos que nela vivem.

Cheguei ao poder executivo em maio de 2015 e me sinto orgulhosa de ter correspondido aos anseios da população que reconheceu meus esforços e dedicação me consagrando, então com 16 meses de mandato, com a maior votação da história política de várzea grande, com 95.634 votos, que representam 76,16% dos votos válidos, uma das mais expressivas votações de um prefeito em todo o Brasil e seus 5.570 municípios.

É óbvio que não temos a solução para todos os problemas, mas temos ao nosso lado além da força popular, a determinação, a dedicação, o empenho, a transparência, a lisura, a fé, a responsabilidade e o compromisso assumido nas ruas.

Não temo pelo futuro, pois sou convicta de que vencerei os obstáculos, políticos ou administrativos. Já demonstrei isso nestes meses, vencendo as intempéries colocadas perante todos os gestores públicos.

Minha palavra de ordem continuará sendo: trabalho, trabalho, trabalho e muito trabalho.

Para essa minha nobre missão, terei como principal auxiliar pessoas fundamentais como meu vice-prefeito, José Anderson Hazama, importante empresário do grande Cristo Rei.

Também teremos os secretários municipais e presidentes das empresas públicas, homens e mulheres determinados e que desejam o melhor para nossa gestão e para Várzea Grande.

Estão todos imbuídos dos melhores propósitos, que é o de trabalhar, trabalhar e trabalhar. Nosso sucesso administrativo será o passaporte profissional para muitos deles.

Também gostaria de render minhas homenagens a estes valorosos servidores públicos municipais da minha querida várzea grande que são a mola propulsora das ações públicas. Não existe serviço público sem os profissionais médicos, enfermeiros, guardas municipais, auxiliares de limpeza, auxiliar administrativo, professores, merendeiras, diretores, engenheiros, técnicos, enfim, todos tem seu papel essencial na gestão do poder público.

Também não poderia me esquecer da busca de parcerias importantes e fundamentais, seja com o governo do estado, na pessoa do governador Pedro Taques, seja com os senadores, deputados federais e estaduais que honram os votos obtidos em Várzea Grande, trazendo benefícios para que o município atenda sua gente e suas necessidades.

Tragam mais convênios e mais recursos, pois várzea grande precisa. Para cada real novo existirá outro de contrapartida municipal, fruto do pagamento de impostos das pessoas ordeiras e trabalhadoras.

O sucesso e o desenvolvimento de Várzea Grande significam tornar melhor a vida das pessoas e ajudar mato grosso a crescer.

Já é possível sentir que várzea grande nos últimos meses retomou o trilho do seu desenvolvimento, mas é pouco para quem permaneceu mais de uma década no ostracismo. Precisamos e estamos encontrando soluções para que a cidade recupere seu tempo perdido.

Não é uma empreitada fácil, mas temos feito nossa parte, gerenciando para a maioria da população e buscando soluções para os problemas mais emergenciais.

Sei e reafirmo: não haverá em nenhum momento trégua no combate a desigualdade social.

Agora quero propor aos senhores vereadores e senhora vereadora e as demais autoridades aqui presentes, um pacto por Várzea Grande.

Temos que nos unir em busca de um bem comum. Nossos primeiros passos, nesta longa jornada, estão sendo vencidos com realizações, determinação e afinco.

Os resultados a serem colhidos amanhã, serão de esperança, paz e prosperidade.

A união entre os poderes executivo, legislativo e judiciário tem que ser voltada para gerar expectativa de futuro para várzea grande e sua gente.

Amar Várzea Grande

Cuidar de sua gente

Acreditar no seu futuro

Serão as palavras de ordem deste momento que não temo em dizer que será de continuidade, pois assim quis a população da minha querida Várzea Grande que me reconduziu ao mandato de prefeita, o qual o exercerei com respeito, denodo, dedicação, empenho, responsabilidade e principalmente trabalho e muito amor.

Gostaria de pedir licença para os presentes para enaltecer uma pessoa em especial. Aquele que sempre me acolheu como amiga, me guiou nos momentos de dificuldades, me inspirou a tomar os caminhos corretos, esteve sempre presente e vai continuar presente.

Estou falando do meu esposo Jayme Verissimo de Campos, pessoa de altivez nobre, de conduta irreprovável e principalmente amor pelo que faz.

Sempre estivemos nós, eu e ele, lado a lado, um ajudando e completando o outro.

Jayme ama política, ama o próximo e construiu sua carreira em bases sólidas, com muito trabalho. O resultado foi obter avanços mais do que positivos tanto para várzea grande, como para mato grosso e para o Brasil em diversos momentos.

Exortar uma carreira política como a de Jayme campos, engrandece homens e mulheres, pois nesta importante e fundamental função são construídas soluções que transformaram Várzea Grande, Mato Grosso e o Brasil.

Se eu tivesse, enquanto esposa, amiga, companheira e principalmente admiradora, que resumir a atuação de Jayme Campos na política, minha principal palavra seria dedicação total e respeito à coisa pública.

Já se fosse enaltecer o esposo, pai e companheiro, minhas palavras seriam de que ele é um homem de bem, honrado e responsável de suas obrigações como cidadão que nasceu, cresceu e aqui vai ficar até o fim de sua vida, por ter amor por essa terra e por essa gente.

Em Várzea Grande criamos nossos filhos, que estão criando nossos netos e perpetuando nosso amor e dedicação por essa terra e sua gente.

Felicidades. Espero vê-los novamente em breve para poder comprovar que minhas palavras se tornarão ações e os resultados serão apresentados a todos.

Muito obrigada e vamos trabalhar!”