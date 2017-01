O prefeito empossado do Rio de Janeiro (RJ), Marcelo Crivella

DA FOLHAPRESS



O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), tomou posse na tarde deste domingo (1º) em solenidade da Câmara Municipal, que também empossou os 51 vereadores eleitos em 2016.



Acompanhado de seu vice, Fernando Mac Dowell (PR), Crivella deu início ao seu discurso agradecendo a "Deus" e aos evangélicos pelo momento. Segundo institutos de pesquisa, 90% desses eleitores votaram no novo prefeito do Rio.



"Nem nos meus mais otimistas sonhos imaginava isso", declarou o novo prefeito e bispo licenciado da Igreja Universal.



Além do discurso de agradecimento, Crivella defendeu o corte de gastos que pretende promover. Pediu aos empresários, donos de fornecedores do município, que aceitem reduzir sua margem de lucro para diminuir os gastos públicos.



"O tempo é de crise. A ordem é não gastar", afirmou ele, que também disse que vai acabar com o que considera excesso de benefícios. "As chamadas mordomias são uns dos símbolos mais execráveis de abuso do poder público. Nesse momento de grave crise, é preciso enfrentar essa questão".



Crivella afirmou também que a nova secretária de Fazenda, Maria Eduarda Gouvêa Berto, vai promover no Estado uma reforma tributária "para tornar o regime mais justo, de acordo com a capacidade contributiva".



A saúde é uma das áreas que vai ter atenção especial em seu governo. "Vamos ampliar a rede de saúde da família, mas antes vamos colocá-la em pleno funcionamento", contou Crivella.