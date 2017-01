AIRTON MARQUES E CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O vereador de primeiro mandato Justino Malheiros (PV) é o novo presidente da Câmara de Cuiabá. Ele foi eleito durante sessão extraordinária na tarde deste domingo (1) com todos os 25 votos possíveis.

Em clima de tranquilidade, a Câmara iniciou, por volta das 17h30, a sessão de eleição da sua nova Mesa Diretora, que será composta de forma mista, tanto por parlamentares da base aliada do prefeito eleito, Emanuel Pinheiro (PMDB), quanto por vereadores que durante a eleição estiveram no grupo adversário ao do peemedebista.

Após o resultado da votação, Malheiros - que é filho do ex-deputado estadual João Malheiros, declarou que o resultado mostrou a "maturidade" na Câmara de Vereadores.

“[A eleição] Mostrou maturidade do Legislativo. A unidade só fortalece, não divide. Vamos sentar com os integrantes da Mesa amanhã e traçar as metas”, disse.

Os votos que elegeram Malheiros foram dos vereadores: Abilio Jr. (PSC), Adevair Cabral (PSDB), Toninho de Souza (PSD), Chico 2000 (PR), Diego Guimarães (PP), Dilemário Alencar (PROS), Dr. Xavier (PTV), Eliseu Nascimento (PSDC), Felipe Wellaton (PV), Gilberto Figueiredo (PSB), Sargento Joelson (PSC), Justino Malheiros (PV), Juca do Guaraná (PT do B), Lilo Pinheiro (PRP), Marcelo Bussiki (PSB), Marcos Veloso (PV), Marcrean Santos (PRTB), Mário Nadaf (PV), Misael Galvão (PSB), Orivaldo da Farmácia (PRP), Paulo Araújo (PP), Renivaldo Nascimento (PSDB), Ricardo Saad (PSDB), Vinicius Hugueney (PP), e Wilson Kero Kero (PSL).

A nova Mesa Diretora do Legislativo cuiabano ficou assim composta:



Presidente - Justino Malheiros (PV)

1º vice-presidente - Renivaldo Nascimento (PSDB)

2º vice-presidente - Diego Guimarães (PP)

1º secretário - Dilemário Alencar (PROS)

2º secretário - Marcelo Bussiki (PSB)

Vereadores empossados

Antes de escolherem a nova Mesa Diretora, os vereadores eleitos em outubro de 2016 tomaram posse.

Dos 25 parlamentares empossados, 13 assumem pela primeira vez ou voltam ao parlamento após um período.

Entre os novos vereadores, há pessoas sem experiência alguma na política, como o empresário Felipe Wellaton e o odontólogo Dr. Xavier, ou outros que já atuaram no poder público, como o ex-secretário municipal de Educação, Gilberto Figueiredo.

Outro novato é Vinicius Hugueney, que herdou a base política de seu pai, o ex-vereador Clovito Hugueney, morto em maio de 2015. Ele, no entanto, dará lugar ao suplente Luis Claudio Sodré, já que irá assumir a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico na gestão de Emanuel Pinheiro.

Há também políticos com passagens por casas legislativas. Neste caso estão Eliseu Nascimento, que chegou a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa, Misael Galvão e Orivaldo da Farmácia, ex-suplentes que já chegaram ocupar uma cadeira na Câmara, por um curto período.

A lista de novatos ainda é composta pelos eleitos Diego Guimarães, Abilio Júnior e Sargento Joelson.

Para o próximo mandato, entre os vereadores que conseguiram se reeleger estão Toninho de Souza, Renivaldo Nascimento, Adevair Cabral, Ricardo Saad e Juca do Guaraná.

Também continuarão na Casa de Leis os vereadores Chico 2000, Dilemário Alencar, Lilo Pinheiro, Mario Nadaf, Marcrean Santos, Paulo Araújo e Wilson Kero Kero.