CAMILA RIBEIRO E AIRTON MARQUES

DA REDAÇÃO

“Equilíbrio das contas públicas e austeridade serão as palavras de ordem nesse início de gestão”. Essa foi uma das primeira frases do prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), após sua chegada ao Centro de Eventos do Pantanal, na noite deste domingo (1º), onde está sendo realizada sua cerimônia de posse.

Pinheiro já afirmou que irá anunciar, a partir desta segunda-feira (2), uma série de medidas de contenção de gastos públicos.

É um sonho de criança. Como filho desta terra, estou nas nuvens em poder imaginar que serei o prefeito da Cuiabá 300 anos

“Serão várias medidas de contenção de despesa, de combate ao desperdício, de respeito ao erário público e de responsabilidade fiscal”, disse Emanuel, sem querer detalhar as ações.

Ainda antes do início da cerimônia, Emanuel afirmou que sua chegada ao Palácio Alencastro simboliza a realização de um sonho.

“É um sonho de criança. Como filho desta terra, estou nas nuvens em poder imaginar que serei o prefeito da Cuiabá dos 300 anos. Que vou dirigir os destinos da terra em que nasci, da terra que tanto amo. Por quatro anos estarei cuidando da minha gente, do meu povo”, disse.

“Tenho o compromisso de trabalhar diuturnamente, ao lado do vice Niuan Ribeiro, dos vereadores, pelo bem estar da população, pela melhoria da vida das pessoas”, completou.

Cerimônia

A solenidade teve início por volta das 19 horas, com a celebração de um culto ecumênico.

O primeiro cortejo a entrar no salão foi o da Igreja Católica, seguido pelos cortejos da Igreja Evangélica e de um representante espírita.

A celebração foi conduzida pelos padres Bruno Costa e Maurício.

“Que a política seja sempre voltada a criar mais comunhão entre as pessoas”, disse o padre Maurício, no início da cerimônia.

Marcus Mesquita/MidiaNews Emanuel Pinheiro ao lado da esposa e dos filhos

Também participa da cerimônia, como representante da comunidade espirita, o advogado Nestor Fidélis, que coordenou a assessoria jurídica da campanha de Emanuel e que vai comandar a Procuradoria-Geral do Município. O coronel Leovaldo Sales, novo secretário de Ordem Pública, representou os evangélicos.

Convidados (Atualizada às 19h55)

A cerimônia conta com a presença de familiares e convidados do prefeito, além de uma série de políticos.

Entre os presentes, está o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques – representando o governador Pedro Taques (PSDB), que está em viagem -, o procurador-geral de Justiça, Paulo Prado, o prefeito Mauro Mendes (PSB) e o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller (PP).

Acompanham também a solenidade o senador Wellington Fagundes (PR), o ex-senador Osvaldo Sobrinho, o deputado federal Carlos Bezerra (PMDB), a deputada estadual Janaina Riva (PMDB), entre outros.

Os vereadores da Capital, que tomaram posse na tarde de hoje, também participam do ato.

Troca de comando (Atualizada às 20h01)

Por volta das 20 horas, o presidente da Câmara de Vereadores, Justino Malheiros (PV), passou a conduzir a solenidade de posse.

A banda da Polícia Militar (PM) executou o Hino Nacional Brasileiro.

Na sequência o prefeito eleito e o vice realizaram a entrega de seus diplomas e de suas declarações de bens.

Marcus Mesquita/MidiaNews Muitos familiares de Emanuel acompanham a cerimônia de posse

Os documentos foram conferidos pelo primeiro-secretário da Câmara, Dilemário Alencar (PTB).

Juramento (Atualizada às 20h09)

Muito emocionado, Emanuel faz o juramento e foi bastante aplaudido pelos que acompanham a posse.

Em seguida, ele assinou o termo de posse.

Às 20h07, o prefeito Mauro Mendes passou a faixa ao sucessor e o presidente da Câmara o declarou empossado.

Votos de "boa gestão" (Atualizada às 20h17)

Após a transmissão de faixa simbólica, o agora ex-prefeito disse que volta para a casa com a sensação de que fez muito pela cidade. E desejou uma boa gestão a Emanuel.

“Quero desejar a você, a sua família e aos seus colaboradores, que nestes próximos quatro anos trabalhem muito pela nossa cidade. Tenho certeza que, com sua experiência política, seu amor a Cuiabá e sua vontade de fazer, você e sua equipe serão capazes de superar todos os obstáculos”, disse Mauro.

Acredito que você, com apoio da família, dos secretários, de todos nós cidadãos haverá de fazer um exitoso mandato nos próximos quatro anos

Ele afirmou ainda ter a certeza de que está entregando uma cidade melhor ao peemedebista em comparação com quatro anos.

“Que você também possa entregar uma cidade melhor do que a que você está recebendo do ex-prefeito Mauro Mendes”, afirmou.

“O homem que tem sonhos, que acredita em Deus e trabalha muito, não tem medo de desafios. Que venham os desafios. Acredito que você, com apoio da família, dos secretários, de todos nós cidadãos haverá de fazer um exitoso mandato nos próximos quatro anos”.

Desafios (Atualizada às 20h33)

O deputado Carlos Bezerra também discursou durante o evento e, sem citar nomes, teceu críticas à gestão de Mauro Mendes.

Ele citou que Emanuel terá que enfrentar uma série de desafios, como a concessão da água e esgoto da Capital, além de promover melhorias nas áreas de Saúde e Educação, por exemplo.

“Há ainda, uma máfia no transporte público nesta cidade. Cuiabá tem hoje o pior transporte do Brasil, a tarifa mais cara. A Educação precisa melhorar muito. A Saúde também. Temos que investir em saúde primária”, disse.

“Temos que cobrar o término da obra do VLT [Veículo leve Sobre Trilhos], a finalização das obras da Copa. Ficaram omissos em relação a essa questão. Tenho certeza que Emanuel não será omisso”, afirmou.

Em seu discurso, Bezerra ainda ironizou obras inauguradas recentemente por Mauro Mendes, como o Parque das Águas.

“Me desculpe. Hoje é dia de festa. Mas temos que falar. O Governo Emanuel Pinheiro tem que fazer a diferença. A população elegeu Emanuel querendo mudança, porque querem um prefeito que olhe para o povão, que abra prefeitura para participação comunitária. Fazer parque é muito bonito, mas população precisa de coisas mais importantes”, afirmou.

Parte do público presente vaiou o parlamentar.

Nosso Governo permanece de postas abertas à Prefeitura de Cuiabá

Secretário promete parceria com o Governo (Atualizada às 20h40)



O secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, afirmou que o Governo do Estado continuará a “parceria” com o Município.

“Quero reiterar o que já disse ao Emanuel Pinheiro: a parceria que nosso Governo tem com a Prefeitura de Cuiabá nesses dois anos com o prefeito Mauro Mendes continua. Nosso Governo permanece de postas abertas à Prefeitura de Cuiabá”, disse.

“Todos nós que ocupamos cargos públicos temos que nos unir, fazer as nossas energias administrativas tornar uma só. Essa gente e esse povo precisam de uma boa administração. Tenho certeza que você fará. Desejo boa sorte ao senhor, à sua equipe, que Deus possa iluminar seu caminho, para fazer nossa cidade melhor”, concluiu o secretário.

Ele também foi vaiado por algumas pessoas que acompanhavam a solenidade.

Mais informações em instantes