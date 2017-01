DA REDAÇÃO



O prefeito eleito do município de Pedra Preta, Juvenal Pereira Brito, conhecido como Ná (PMDB), foi empossado na manhã de domingo (1º) em uma cerimônia na Câmara de Vereadores.

Seu vice, Luiz Candido Rodrigues Pereira – Candinho (PSC), e os 11 vereadorestambém tiveram posse. A sessão solene foi comandada pelo vereador, Lenildo Augusto da Silva (PR) que comandará o Legislativo pelo biênio 2017/18.

O vereador foi eleito presidente do Legislativo pela mesa diretora da Câmara pouco antes da posse do prefeito, por unanimidade. O ato foi presidido pelo vereador mais votado do município, Hélio de Farias (PSDB).

Em seu discurso o prefeito Juvenal, falou dos planos para a nova gestão e agradeceu a população de Pedra Preta pela aceitação que tem recebido desde que entrou a vida pública.

“Mais uma vez volto à firma meu compromisso com os cidadãos desta cidade e me comprometo a ser o prefeito que vai trabalhar para todos priorizando setores que necessitam de atenção redobrada, como Saúde e Educação, sem deixar de lado nossas atividades sociais e culturais”, anunciou.

Juvenal também se mostrou confiante após ouvir dos 11 vereadores que o propósito de todos estão dispostos a colaborar com o trabalho do Executivo, buscando agilizar a aprovação dos projetos que beneficiam o município.

“Estou muito contente com o que ouvi dos meus colegas, só tenho a agradecer aos colegas do Legislativo, pois sei que o apoio deles será fundamental para que nossa gestão traga bons resultados Pedra Preta”, disse.

Secretários empossados

Ao término da posse, o prefeito se dirigiu até o prédio da Prefeitura, onde recebeu das mãos do ex-secretário Municipal de Administração, Hernane Carneiro Gomes as chaves do local e dentro do gabinete realizou uma sessão de fotos e anunciou os nomes de seu novo secretariado.

Jairo Pradela (Adminitração), Fabio Jean Luzine (Finanças), Fábio Trindade (Esporte), Maria da Cruz Martins de Arruda (Educação), Nancy Konno Tosta Bereta (Saúde), Waldemar Chaves Freitas (Agricultura), Fabiany Nathalia Rezende de Freitas (Meio Ambiente), Iremar Borges de Souza (Obras), Mario Porfírio de Melo (Gabinete) e Elma Lopes da Costa (Assistência Social).

De acordo com o secretário de administração, Jairo Pradela que é ex-secretário de turismo do Estado de Mato Grosso, a primeira iniciativa será fazer um levantamento, diagnosticando a atual situação da prefeitura.

“Eu vim a convite do prefeito e vou fazer o que estiver a meu alcance para contribuir com o crescimento e desenvolvimento deste município. Sei que não é tarefa fácil, mas aos poucos vamos conseguir evoluir e agregar benefícios para os que aqui residem”, finalizou.