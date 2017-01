CAMILA RIBEIRO, AIRTON MARQUES E DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) deu posse aos 17 secretários que irão compor seu staff a partir desta terça-feira (2). A cerimônia foi realizada na manhã de hoje, na Praça Alencastro, em Cuiabá.

Ao todo, serão 18 secretários, já que a Comunicação ainda será desmembrada da Secretaria de Governo.

“O secretariado tem que estar próximo da população. Nada de ficar trancado em gabinete, se sentindo dono do Poder”, disse Emanuel, momentos antes da cerimônia.

“Nós queremos que os secretários tenham essa sensibilidade e saibam que eles têm que trabalhar pelo povo. Quero secretários em constante interlocução com a sociedade, com a população”, completou.

O secretariado tem que estar próximo da população. Nada de ficar trancado em gabinete, se sentindo dono do Poder

Após assinatura do termo de posse, os membros do primeiro escalão também assinaram uma carta de princípios, com metas que deverão ser alcanças por cada um deles.

De acordo com o prefeito, os objetivos foram estabelecidos com base em seu programa de Governo.

“Vamos apresentar um planejamento estratégico, estabelecer prazos, metas e cobrar os resultados com base no meu programa de Governo, para dar satisfação à população que muito espera por nós”, disse o prefeito.

“Faremos uma gestão gerencial, baseada em resultados, com meritocracia e com envolvimento dos servidores públicos, que são os grandes responsáveis pela boa aplicação das politicas públicas que vão melhorar a vida das pessoas lá na ponta”, afirmou.

“Não se encastelem”

Já durante o ato de posse, Emanuel reiterou o pedido para que seu staff esteja sempre aberto à população.

“Não se encastelem. Sejam abertos a população, ouçam e sejam sensíveis”, disse.

“Me deixem no contato com a população, no corpo a corpo. Serei eu o maior monitorador dos serviços na rua. Quero uma boa prestação porque o mote da minha campanha foi a humanização e o contato direto com a população”, afirmou.

O prefeito também cobrou que seus secretários sejam "companheiros e leais" aos funcionalismo público.

“Sem os servidores públicos não somos nada”.

Emanuel pediu ainda que os membros do seu Governo “zelem” por sua imagem na vida pública.

“Estou entregando na mão de vocês 30 anos de vida pública sem nenhuma mácula. Tentaram me macular na campanha, mas não tenho nenhuma macula. Zelem por isso como se estivessem zelando a vocês. Não prevariquem, não aceitem conversas de poder”.

"Equipe experiente"



O secretário municipal de Governo, Carlos Roberto da Costa, o "Nezinho", discursou em nome dos integrantes do staff.



“Quero dizer que essa equipe tem o principal: experiência, lealdade, compromisso e disponibilidade. Estará sempre a postos, para transpor as dificuldades, que não serão poucas”, afirmou.



“Sob ao comando do prefeito Emanuel, e com planejamento participativo, estaremos desenvolvendo as ações que a população espera”, completou.

Sob ao comando do prefeito Emanuel, e com planejamento participativo, estaremos desenvolvendo as ações que a população espera

O secretário explicou que sua tarefa será a de efetivar os planos estabelecidos por Emanuel.



“[Assumo] com o intuito de coordenar as políticas públicas em nível de Cuiabá. A missão é árdua, mas nós temos a convicção de que faremos tudo para caminhar. Todos nós, secretários, estamos cientes de que a missão não é fácil”, disse.



“Estaremos ao lado de Emanuel, para cumprir seu plano de Governo e, principalmente, as promessas de palanque”, pontuou.

Desafios

O secretário de Fazenda, Antônio Roberto Possas de Carvalho, afirmou que o principal desafio da equipe será manter o equilíbrio fiscal do município.

“Temos que fazer com que a receita própria cresça sem sufocar o cidadão cuiabano. É preciso retornar à população um serviço de qualidade nas áreas da educação, saúde, mobilidade urbana, que são as metas do prefeito Emanuel Pinheiro”, disse.

Segundo Carvalho, apesar dos trabalhos realizados pela equipe de transição, a partir de agora é que os secretários irão fazer a detectação de forma mais aprofundada dos problemas do município e das situações que deverão ser atacadas neste primeiro momento.

Cortes

Antônio Carvalho lembrou ainda que o prefeito deverá realizar uma série de medidas de contenção dos gastos públicos, o que envolve um corte no número de cargos comissionados, por exemplo.

Atualmente, segundo o secretário, o município tem pouco mais de 750 comissionados.

“O prefeito já divulgou que será feita uma contenção de despesas, principalmente em cima dos cargos comissionados. Além disso, vamos fazer revisão em contratos para poder reduzir valores que forem possíveis”.

“Não sei quantos serão cortados. Ainda vamos ver para não prejudicar o andamento do serviço”, afirmou.

Veja como ficou a composição do staff:

Saúde - Elizeth Lúcia de Araújo

Planejamento - Jesus Lange Adrien Neto, "Zito Adrien"

Serviços Urbanos - José Roberto Stopa

Ordem Pública - Leovaldo Emanoel Sales da Silva

Cultura - Renato Anselmo

Trabalho e Desenvolvimento Econômico – Vinicyus Correa Hugueney (PP)

Educação – Mabel Strobel Moreira da Silva

Habitação e Regularização Fundiária – Djalma Sabo Mendes

Obras - Vanderlúcio Rodrigues da Silva

Assistência Social - Singlair Ciekalski de Musis (PMDB)

Mobilidade Urbana – Antenor Figueiredo Neto

Meio Ambiente – Juares Samaniego

Comunicação – José Roberto Amador

Fazenda – Antônio Roberto Possas de Carvalho

Gestão – Rafael de Oliveira Cotrim Dias (PTB)

Governo – Carlos Roberto da Costa

Procuradoria Geral do Município – Nestor Fidélis

Controladoria Geral do Município – Marcus Antônio de Souza Brito

Leia mais sobre o assunto:

Emanuel anuncia cinco nomes e mantém um secretário de Mauro

Emanuel anuncia vereador eleito, defensor público e mais três

Emanuel anuncia secretários de Gestão, Fazenda e Governo

Emanuel anuncia Assistência Social, Obras e Mobilidade