Empossada no domingo (1º), a nova prefeita de Chapada dos Guimarães (65 km de Cuiabá), Thelma de Oliveira (PSDB), afirmou que vai priorizar a Saúde e a Infraestrutura no início de sua gestão.

De acordo com a prefeita, algumas ações pontuais deverão ser feitas já nos próximos dias para resolver problemas que, segundo ela, são emergenciais.

“Temos a questão do hospital, da atenção básica, temos a situação da coleta de lixo, o sistema de água e o asfalto. Essas são questões pontuais que eu entendo que precisam ser resolvidas e funcionar urgentemente”, disse.

A tucana disse, ainda, que conta com 6 vereadores, dos 11 eleitos, em sua base de apoio.

Apesar do equilíbrio, ela afirmou que pretende se unir aos demais parlamentares de oposição e tentar fazer uma gestão conjunta com a Câmara.

“Ontem, durante a posse, eu fiz um apelo para que todos os vereadores venham somar conosco. Eu acho que a Prefeitura e a população precisam disso. E eu acredito que será uma gestão equilibrada”, disse.

Posse

Thelam também lamentou o fato de ter recebido a faixa simbólica do cargo pelas mãos de um interventor e não do prefeito anterior. Para ela, este tipo de situação "enfraquece a democracia".

“Foi uma situação ímpar e, claro, eu gostaria muito de receber o cargo de uma maneira mais republicana”, afirmou.

Em seu primeiro dia no comando da Prefeitura, Thelma disse que ainda está tomando conhecimento da realidade do município, que sofreu intervenção do Governo do Estado nos últimos dias de 2016.

“A situação é bastante complicada, nós já sabemos que vamos ter restos a pagar. Mas os números e a situação específica de cada secretaria nós só vamos ter, provavelmente, a partir de quarta-feira”, explicou a prefeita.

Segundo Thelma, os números oficiais das contas do Executivo de Chapada dos Guimarães só vão ser entregues pelo interventor designado, Ciro Rodolpho Gonçalves, no dia 9 de janeiro. Mas ainda esta semana os dois deverão se reunir para a troca de informações preliminares.

Intervenção

No dia 16 de dezembro o governador Pedro Taques (PSDB) determinou, por meio de decreto, a intervenção do Estado no município de Chapada dos Guimarães.

O decreto de intervenção atendeu a um pedido do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que emitiu parecer desfavorável às contas anuais da gestão do atual prefeito, Lisú Koberstain (PMDB).

Com isso, a Corte de Contas determinou que Pedro Taques fizesse a nomeação de um interventor ao município.

O secretário-controlador geral Ciro Rodolpho Gonçalves foi nomeado interventor até o dia 31 de dezembro de 2015, para assegurar a prestação de contas do município do ano de 2015 e garantir a continuidade dos serviços públicos prestados pelo município.

