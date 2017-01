O vice-prefeito Niuan Ribeiro (PTB), que fará interlocução política do Alencastro

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) revelou que seu vice, Niuan Ribeiro (PTB), será o responsável pela interlocução política do Palácio Alencastro.

Além dele, o secretário municipal de Governo, Carlos Roberto da Costa, o "Nezinho", também será responsável pelo diálogo com a classe política.

A principal função de ambos será nas tratativas com a Câmara Municipal, para onde o Executivo irá mandar projetos de lei e outras mensagens.

“Vou fazer um mesclado entre o secretário de Governo e o vice Niuan. Quero que o vice aja bastante nessa interlocução política”, disse.

Essa interlocução eu não abro mão, como prefeito, de fazer. Mas como a dinâmica é muito pesada, quero que o vice ajude nesse papel

Apesar disso, Emanuel afirmou que não abrirá mão de participar de todos os diálogos.

“Dessa interlocução eu não abro mão, como prefeito, de fazer. Mas como a dinâmica é muito pesada, quero que o vice ajude nesse papel. Ainda mais um vice como o Niuan, que está com vontade, que tem minha total confiança, que é muito querido. Quero que ele atue nesse papel junto com o secretário de Governo e o próprio prefeito”, afirmou.

Líder

Quanto ao líder na Câmara, responsável por mobilizar a base para a aprovação das matérias do Executivo, Emanuel disse ainda não ter definido um nome.

Segundo ele, há uns meses, chegou a conversar com o vereador Dilemário Alencar (Pros). Entretanto, o parlamentar assumiu, no último domingo (1º), a função de primeiro-secretário da Mesa Diretora do Legislativo.

“Não conversei com ninguém. O Dilemário era um nome de peso, mas foi para a Primeira Secretaria. Agora vou ver”, disse.

“Há uma máxima do legislativo que quem escolhe o líder é a oposição. Quero ver quem vai ser a oposição, que eu espero que não tenha, mas se tiver é salutar, para então escolher”, brincou.

