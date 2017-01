AIRTON MARQUES

O novo presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Justino Malheiros (PV), afirmou que o Legislativo terá autonomia para tomar suas próprias decisões.

Conforme o vereador de primeiro mandato, a eleição que o colocou no comando da Câmara, com 100% dos votos, foi uma prova desta autonomia, uma vez que a escolha de cada um dos cargos da Mesa Diretora não teve a participação do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB).

“[A eleição] mostrou maturidade e união da Mesa. O Legislativo mostrou independência. Não teve interferência do Executivo”, disse.

O terceiro membro da família Malheiros a assumir o comando do Legislativo - seu pai João e seu avô Justino também foram presidentes - , o vereador declarou que a relação com o Palácio Alencastro será de “parceria”.

“Nós temos uma parceria. O que for bom por Cuiabá é bom para a Câmara. Temos que trabalhar pela Capital”, afirmou.

“Essa relação será de maturidade. Política se faz com conversa, e esse número de votos [que recebi] foi conquistado com muita conversa. É assim que será o tratamento entre a Câmara e a Prefeitura”, disse Malheiros, relacionando a formação da Mesa Diretora, com o tratamento do Legislativo, com a gestão de Emanuel.

Unidade

Mesmo pertencendo a um partido que esteve em palanque oposto a Emanuel, durante a disputa eleitoral, Malheiros tem boa relação com o novo prefeito, e conseguiu montar uma Mesa Diretora mista, com vereadores da base do prefeito e, inicialmente, de oposição.

Segundo o presidente, após o período eleitoral, as divergências partidárias devem ser deixadas para trás.

“A eleição acabou. Não tem situação, nem oposição. Tem um esforço conjunto para dar continuidade ao trabalho do prefeito Mauro Mendes, para que consigamos melhorar a cidade até 2020”, declarou.

Mudança da imagem

Malheiros também declarou que o trabalho nos próximos dois anos na presidência do Legislativo será no sentido de mudar o conceito que a população tem do Poder.

Por conta da série de escândalos, e alguns ex-presidentes presos e processados por casos de corrupção, o vereador diz que deseja um caminho diferente.

“A eleição já mostra essa mudança [na imagem]. Os vereadores querem a mudança. Nossa campanha foi feita em cima da transparência e no sentido de fazer uma Câmara melhor. Uma Casa da cuiabania, realmente”, afirmou.

O novo presidente declarou que as mudanças no Legislativo também irão incluir as medidas adotadas no regime interno da Câmara, como a descentralização de poder.

“Isso tem que ser mudado. As decisões precisam ser compartilhadas. Temos que ouvir a opinião dos outros, pois não sabemos tudo. Essa é a mentalidade dos 25 [vereadores] que estão lá hoje”, pontuou.

