DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) voltou a “exaltar” a classe política durante cerimônia de posse de seu secretariado, na Praça Alencastro, na segunda-feira (02). O peemedebista pediu que seu staff não tenha “vergonha” em se dizer político.

“Vamos mostrar que o político pode fazer, vamos mostrar que o político tem gerência, que o político tem gestão, que o político tem sensibilidade, que o político tem compromisso com o povo. Então não tenham vergonha, assumam como eu assumo que sou político, porque o líder de vocês, o prefeito da Capital, é um político com muito orgulho e com muita honra”, afirmou.

Desde a campanha eleitoral, o peemedebista cita que seu secretariado seria de perfil predominantemente político, pois, segundo ele, não queria um gestor apenas técnico (aquele que tem notório conhecimento de determinada área).

Vamos mostrar que o político pode fazer, vamos mostrar que o político tem gerência, que o político tem compromisso com o povo

Emanuel ainda pediu ao primeiro escalão que dê atenção especial a toda demanda vinda da classe política.

“Quero fazer a minha homenagem à classe política. A minha primeira determinação a meu secretariado é que respeitem a classe política. Nós somos os legítimos representantes do povo, detemos o voto popular, detemos o mandato popular, falamos em nome do povo. E dar atenção a tudo aquilo que for encaminhado pela classe política”, disse.

“Um político com P maiúsculo, eleito pelo povo, vai à ponta, vai à rua, vai ao bairro, conversa com a população, assume compromissos, sonha, representa sentimentos, dialoga. Aí, podem dizer que é por causa de um voto, mas que seja, isso não é demérito, ele está lá assumindo compromissos”, afirmou.

Ele ainda ressaltou que não será tolerante com qualquer tipo de “deslize” ético ou moral.

“Estou entregando à mão de vocês 30 anos de vida pública sem nenhuma mácula. Tentaram me macular na campanha, mas foram 30 anos dedicados a Mato Grosso. Então, é o patrimônio de uma vida e estou entregando um pouco dela para cada um de vocês”, disse.

“Zelem disso como se estivessem zelando do próprio patrimônio, porque vocês também têm uma vida ilibada para zelar. Não prevariquem, não entrem nas facilidades do poder, não aceitem conversas fiadas de poder, porque o prefeito vai apoiá-los em tudo que vocês precisarem, mas não passará a mão na cabeça de qualquer deslize ético ou moral que macule a gestão pública da Capital ou nossa história política”, completou.

Leia também:

“Secretários vão ter que andar na linha do prefeito”, diz Emanuel

Emanuel: “Não abro mão do perfil político em meu secretariado”

"Gestão terá planejamento e total intolerância com a falta de ética"