A prefeita Lucimar Campos (DEM) confirmou o nome de seu esposo, o ex-senador Jayme Campos (DEM), como secretário municipal de Assuntos Estratégicos.

Empossada na manhã do último domingo (1), a prefeita ainda anunciou o ex-vereador Kalil Baracat, presidente municipal do PMDB, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo.

Kalil é neto da ex-prefeita Sarita Baracat e filho do ex-deputado Nico Baracat.

Outro nome confirmado por Lucimar é o de Pablo Gustavo Moraes Pereira, advogado e primeiro suplente do Democrata, sendo 22º segundo mais votado nas eleições municipais do ano passado. Ele irá ocupar a Secretaria Municipal de Administração, até então ocupada pela economista Vivian Arruda.

A Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos foi criada com a intenção de ampliar a relação com os governos Federal e Estadual na busca de convênios para repasses de recursos e articulação política.

Com uma composição de servidores técnicos a intenção da prefeita Lucimar Sacre de Campos é preparar projetos executivos em busca de recursos públicos para obras e ações de interesse da população.

“Não criamos despesas, pelo contrário, criamos meios para melhorar o recebimento de convênios federais e estaduais, bem como de emendas parlamentares. Fora isto, remanejamos vagas existentes no próprio gabinete da prefeita e nas secretarias de Governo, de Obras e Infraestrutura para a composição dos cargos técnicos da pasta de Assuntos Estratégicos”, disse Lucimar Campos.

Ela pontuou que as trocas são para garantir maior eficiência a gestão e ampliar a comunicação direta com a sociedade e, principalmente, estabelecer parcerias juntos aos entes federados, como o Governo Federal e o Governo do Estado.

“Nossa relação política é muito boa, mas temos que transformar essa interação em benefícios e avanços para a população e para a cidade de Várzea Grande, por isso essa nova concepção de gestão pública voltada para a eficiência, transparência e principalmente lisura no trato da coisa pública”, disse a prefeita.

Lucimar Campos assinalou que trocas de auxiliares são comuns diante da dinâmica do poder público e da constante necessidade de se aperfeiçoar a relação da gestão com os anseios da população e cobrou de todos secretários resultados positivos para melhorar a qualidade de vida das pessoas e da própria cidade.