CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O presidente do PSB em Mato Grosso, deputado federal Fabio Garcia, classificou como “oportunista” o presidente regional do PMDB, o também deputado Carlos Bezerra.

Durante cerimônia de posse do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), no último domingo (1º), Bezerra criticou o lançamento de obras na Capital, como o Parque das Águas e a Orla do Porto.

Na oportunidade, o peemedebista disse que o ex-prefeito Mauro Mendes (PSB) não enfrentou os problemas crônicos da cidade e afirmou ainda que “o povão” de Cuiabá “não precisa somente de parques e fontes luminosas”.

"Ao fazer essas críticas, Bezerra falta com a verdade com a população cuiabana e mostra um reprovável oportunismo”, afirmou Fabio Garcia, em nota encaminhada à imprensa.

Ao fazer essas críticas, Bezerra falta com a verdade com a população cuiabana e mostra um reprovável oportunismo

O deputado disse ainda que antes de Mauro anunciar que não sairia candidato à reeleição, Bezerra buscou diálogo com o gestor por muito tempo, querendo, inclusive, indicar o candidato a vice numa eventual chapa encabeçada por Mauro.

“Ao contrário do que diz agora, o presidente estadual do PMDB buscou por muito tempo diálogo com o nosso partido querendo indicar o candidato a vice na chapa do Mauro. Na ocasião, o peemedebista não poupava elogios à gestão do prefeito Mauro Mendes”, afirmou.

“Desinformado”

O deputado Fabio Garcia sugeriu ainda que Carlos Bezerra é “desinformado” e não conhece a realidade de Cuiabá.

O parlamentar citou que, além de opções de lazer a população, Mauro realizou uma série de obras em Cuiabá, como o projeto Novos Caminhos, que levou asfalto a muitos bairros da cidade, além de construção de creches, escolas, entre outras.

“Bezerra precisa se informar melhor sobre Cuiabá ao lembrar que além destes importantes espaços públicos gratuitos como o Porto Cuiabá, Parque das Águas e Tia Nair, Mauro Mendes fez o maior programa de asfalto da história do município ( 300 km de asfalto novo)”, disse.

A melhor resposta para o posicionamento inadequado e impróprio do deputado Carlos Bezerra foi a sonora vaia recebida por ele na posse do prefeito Emanuel

“Ele entregou duas novas Unidades de Pronto-Atendimento (UPA), inaugurou um novo hospital depois de 31 anos (São Benedito), construiu 22 novas escolas e creches e projetou e iniciou o novo Pronto-Socorro que está com 60% da obra concluída”, completou.

Ainda de acordo com Fabio Garcia, o ex-prefeito Mauro Mendes “fez uma administração eficiente, austera e com profundo respeito ao dinheiro público e aos cuiabanos”.

Vaiado

Por fim, o deputado ainda alfinetou Bezerra e lembrou que ele foi vaiado durante a posse quando teceu críticas a gestão de Mauro.

"A melhor resposta para o posicionamento inadequado e impróprio do deputado Carlos Bezerra foi a sonora vaia recebida por ele na posse do prefeito Emanuel Pinheiro ao criticar Mauro Mendes", afirmou.

Leia mais sobre o assunto:

Mendes: Bezerra tem dinheiro para se divertir em SP e no exterior

Bezerra: “povão” não precisa só de parques e fontes luminosas