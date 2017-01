AIRTON MARQUES

O presidente regional do PMDB, deputado federal Carlos Bezerra, levantou suspeitas sobre a soltura do empresário Alan Malouf, sócio do Buffet Leila Malouf, preso na 4ª fase da Operação Rêmora.

De acordo com o parlamentar, estariam tentando “arquivar” o caso, pois, em seu depoimento, Alan citou nomes que integram a atual gestão do Estado, como o do governador Pedro Taques (PSDB), afirmando que o ajudou a pagar dívidas não declaradas da campanha de 2014.

Ao falar sobre o caso, Bezerra relembrou episódios envolvendo a colaboração premiada do ex-presidente do Detran-MT, Teodoro Moreira Lopes e a prisão do empresário Willians Paulo Mischur, dono da Consignum, que foi preso na 2ª fase da Operação Sodoma, mas colocado em liberdade, após confessar pagamento de propina ao suposto grupo criminoso comandado pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

“Engavetaram um inquérito do Detran, pois estava a suspeita de que havia deputado envolvido e mais gente. Engavetaram o [caso] do consignado, também. Prenderam o cara [Willians Mischur] com R$ 1 milhão em sua casa, e soltaram o cara rapidamente. Dizem que havia gente do Governo envolvida”, disse, na noite do último domingo (1).

“Agora, estão querendo engavetar isso também [depoimento do Alan], pelo que me parece”, afirmou.

Alan foi preso no dia 14 de dezembro de 2016, e colocado em liberdade às vésperas de Natal (24), por decisão da juíza plantonista do Fórum de Cuiabá, Maria Rosi Meira Borba.

Bezerra disse ainda que o impacto das declarações de Alan ao Gaeco é imprevisível.

“Não sei onde [as investigações] vão parar, pois ele [Alan Malouf] começou a falar e o soltaram rapidinho, sem delação. Isso é um mau sinal. Não sei onde isso vai parar. É preciso aguardar um pouco”, afirmou.

Depoimento de Alan

No dia 16 de dezembro, ele prestou depoimento a promotores de Justiça. “Ao final da campanha, houve um débito não declarado, sendo que Pedro Taques me pediu apoio para o pagamento desse débito. Ajudei nessa composição, mas não me recordo, por hora, do montante”.

Alan relatou ao Gaeco que, em março ou abril de 2014, foi procurado por “seu amigo” Pedro Taques, em sua residência, ocasião em que o então senador lhe teria dito que gostaria de se candidatar ao Governo do Estado.

“Ele me solicitou ajuda no sentido de conseguir apoio de partidos e pessoas. O grupo de apoio à sua candidatura era formado por mim e outros empresários”, disse.

Segundo Alan, após vencer as eleições, Taques lhe perguntou se ele teria pretensão de ocupar algum cargo no Governo. Ele teria dito ao governador eleito que “não queria nada”.

Alan também disse aos promotores que foi procurado por Giovani Guizardi, casado com sua prima Jamille Grunwaldi, que lhe relatou a ocorrência de um esquema na Seduc, com envolvimento de empresários do setor da construção e servidores da pasta.

“Ele me disse que havia descoberto um jeito de arrecadar o dinheiro referente aos pagamentos das dívidas da campanha do governador Pedro Taques. De pronto, eu recusei a participação no esquema. Mas, em uma segunda reunião com Giovani, decidiu aderir ao esquema deixando que ele gerenciasse tudo”, afirmou.

Alan Malouf também confessou que recebeu aproximadamente R$ 260 mil do esquema na Seduc, diretamente de Giovani Guizardi.

“Recebi o valor em três ou quatro vezes, por meio de envelopes contendo dinheiro que foram entregues em minha residência ou nas dependências da minha empresa”, afirmou.

