DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) proibiu, por meio de decreto, que o Governo do Estado faça intervenções destinadas à melhoria da mobilidade urbana e ligadas às obras da Copa sem a autorização do Município.

Este é um dos 13 decretos assinados pelo peemedebista em seu primeiro dia no Palácio Alencastro. As medidas, em geral, incluem uma série de procedimentos a serem adotados em diversas áreas da administração pública.

Emanuel diz na publicação que “todas as obras, serviços de engenharia e reparos programados nas intervenções destinadas a melhoria da mobilidade urbana e ligadas ao evento Copa do Mundo no Município de Cuiabá deverão ser previamente autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal”.

Para ele, o Executivo não pode iniciar uma obra, “rasgar” a cidade, sem a autorização do Município. Segundo ele, toda Prefeitura tem um plano de gestão que precisa ser respeitado.

“Esse é meu decreto coqueluche. Cuiabá não é casa da mãe Joana. Cuiabá tem uma gestão, tem quem responda por ela. O uso e ocupação do solo em qualquer ação ou atividade em Cuiabá tem que ter a autorização do Município, tem que ter a fiscalização e o acompanhamento do Município”, afirmou.

Emanuel ainda afirmou que buscará reparar os danos causados ao Município por conta de obras como a do Viaduto da UFMT, que sofre com constantes alagamentos em época de chuva.

Marcus Mesquita/MidiaNews “Esse é meu decreto coqueluche. Cuiabá, não é casa da mãe Joana"

Segundo ele, uma equipe será montada para fazer o mapeamento dos projetos inacabados.

“O Estado não pode vir aqui rasgando as ruas de Cuiabá, fazendo obras, sem o Município estar acompanhando, fiscalizando, monitorando. Então, estamos estabelecendo procedimentos para obras em Cuiabá. Vamos revisar as obras da Copa do Mundo de 2014, vamos buscar junto ao Estado o reparo aos danos causados ao Município”, disse.

O prefeito negou que o procedimento irá burocratizar ainda mais o andamento das obras inacabadas na Capital.

Os projetos estão sob os cuidados da Secretaria de Estado de Cidades, que atualmente é comandada pelo secretário Wilson Santos (PSDB). Elas foram iniciadas na gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), correligionário de Emanuel.

“O Município é uma entidade administrativa autônoma. Isso vale para as obras federais também. É um acinte. O zelo pela obra pública tem que começar desde agora. Não se trata de burocratizar. Se tem uma pessoa que é antiburocrática sou eu. Se tem um gestor que preza pela agilidade e dinâmica sou eu”, afirmou.

“Agora, não se pode permitir que Cuiabá seja a casa da mãe Joana. Eu respondo por tudo que está sendo feito em Cuiabá. O Estado pode vir aqui rasgar as ruas, fazendo e desfazendo? E cadê o planejamento? Cadê as secretarias afins? Temos pastas com técnicos e gestores perfeitamente habilitados para qualquer obra. Fazendo assim, bandalheiras como essa do trevo da UFMT não acontecerá mais”, completou.

