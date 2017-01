CAMILA RIBEIRO e ERIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) exonerou, por meio de decreto, os titulares de cargos comissionados e de funções de confiança do Município.

Este é um dos 13 documentos assinados pelo peemedebista em seu primeiro dia no Palácio Alencastro. As medidas, em geral, incluem uma série de procedimentos a serem adotados em diversas áreas da administração pública.

Atualmente, de acordo com o prefeito, o município tem 712 comissionados. O decreto traz exceções, o que impede de se chegar a um número exato de exonerações.

Conforme o decreto 6.209, ficam exonerados todos os servidores nomeados até 31 de dezembro de 2016, “nas estruturas administrativas de qualquer órgão da administração direta, Autárquica e Fundacional do Executivo do Município de Cuiabá, incluídos os órgãos relativamente autônomos”, diz trecho da publicação.

Não foram atingidos com a medida, conforme o documento, aqueles que ocupam cargos de direção administrativa financeira e coordenadores administrativos das secretarias; o gerente da folha de pagamento da Secretaria de Gestão e os gestores de fundos vinculados às pastas de Saúde, Educação e Assistência Social.

Também ficam mantidos no cargo o contador-geral do Município e o procurador-chefe da Procuradoria Fiscal da Capital.

“Excetuam-se, também, do disposto nas alíneas “b”, “c” e “d” do art. 1º, as servidoras que, na data da publicação do presente Decreto, estejam gestantes ou em gozo de licença-maternidade, bem como os servidores que estejam em gozo de auxílio-doença ou licença para tratar da própria saúde”, detalha a publicação.

Nestes casos especificados acima, os servidores serão exonerados assim que retornarem ao serviço.

Parte dos servidores exonerados poderá ser readmitida, inclusive com remuneração retroativa a 1º de janeiro.

Cargos “em aberto”

Mesmo com as exonerações, o prefeito Emanuel Pinheiro afirmou que os cargos, por ora, não serão extintos.

Segundo ele, uma comissão deverá concluir, em um prazo de 90 dias, um estudo contendo uma proposta de adequação dos cargos em comissão no Município.

Na avaliação do prefeito, cerca de 50% dos cargos hoje existentes poderão ser extintos.

Ainda de acordo com Emanuel, um estudo piloto relacionado ao enxugamento já foi realizado na pasta de Serviços Urbanos, comandada pelo secretário José Roberto Stopa.

Nesta secretaria, por exemplo, Stopa afirmou que é possível reduzir os cargos comissionados de 35 para cerca de 10, sem prejuízo ao andamento dos trabalhos.

“Com esse número, ele vai fazer trabalho que 35 pessoas fazem. Ou seja, pelo menos 50% dos cargos comissionados, nesta pasta, podem estar em excesso”, disse.

“Quero fazer esse controle, organizar e garantir o controle fiscal. A equipe vai concluir o estudo e, neste prazo de 90 dias, eles me entregam o resultado final. O estudo é para redimensionar o número de cargos comissionados no município, pois eu acho que tem secretarias que estão com excesso de pessoas”, afirmou.